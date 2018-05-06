7 признаков идеальной бабушки (о которой бы мы все мечтали)

Она не закатывает глаза, услышав имя, которое вы выбрали для ребенка

Казалось бы, у бабушки уже был шанс (а то и не один) выбрать имя для собственных детей. Время уступить лыжню. Но почему-то тысячи бабушек продолжают хвататься за сердце, услышав, как вы решили назвать младенца. И начинают настаивать на собственном варианте, вроде «давайте лучше назовем нашу девочку Лерой — мою первую любовь звали Валера».

Она точно помнит: это не ее ребенок

Часто внуки вызывают желание исправить все те ошибки, которые были понаделаны со своими собственными детьми. Вот он — шанс стать, наконец, идеальным, внимательным и заботливым родителем! А эти бестолковые настоящие родители ребенка все делают не так! И тут начинается череда постоянных советов и упреков — вы не так купаете, не так лечите, не так кормите и не так воспитываете. И вообще, куда это вы собрались ребенка на море тащить — там вирусы, микробы. Оставляйте его со мной, а сами езжайте — все равно лучше знаю, как за ним ухаживать. Стоп. У этого ребенка уже есть родители, и они сами знают, как лучше. А если не знают — попросят совета. И вот тогда можно будет отвести душу.

Она умеет ставить границы и говорить «нет»

Классика жанра: бабушка сначала вызывается сидеть с ребенком круглосуточно, готовить ему полезный суп и гулять с ним 3 раза в день, а после жалуется на каждом углу — мол, дети сели на шею, и она тащит внука на своем горбу. Зачем эти страдания? Бабушка не обязана сидеть с ребенком 7 дней в неделю — у нее есть своя жизнь и свои дела. Почему сразу не сказать: ребята, я готова брать внука ночевать к себе каждые вторые выходные. Или: я могу гулять с коляской три дня в неделю с 9 до 12 утра. Никаких скандалов, никакого чувства вины и обиды, все довольны.

Она не приходит без предупреждения

Кажется, что молодой маме помощь нужна круглосуточно. И вот уже бабушка (из искреннего желания помочь) вдруг заявляется прямо с утра — ведь нужно помогать! И остается до позднего вечера. Но ведь можно позвонить перед приездом и уточнить, удобно ли молодым родителям принять ее в данный момент. Мы же звоним друзьям и прочим родным, собираясь к ним в гости. Почему же с появлением малыша эти правила приличия вдруг стираются, а квартира молодых родителей становится чем-то вроде больничной палаты, куда нужная и важная медсестра, то есть бабушка, может зайти в любой момент?

Она не пытается завоевать любовь ребенка, разрешая то, что запрещают родители

Накормить колбаской ребенка-вегетарианца, подсунуть лишнюю конфету ребенку-аллергику, тайком покрестить ребенка родителей-атеистов — и все это с посылом «бедненький! Совсем тебя родители замучили! Ну ничего, бабуля сейчас все исправит». А потом еще удивляться, чего это дети вдруг такие неблагодарные — ведь она же хотела как лучше.

Она готова не только высказывать мнение, но и слушать других

За последние 40 лет методы воспитания детей немного изменились. Мы больше не думаем, что оставить ребенка проораться в кроватке или не брать его на руки, чтобы не избаловался, — это правильно. Мы можем начать прикорм в 4 месяца с полезных пюре из банки, можем делать эти пюре сами в блендере, а можем вообще ничего не начинать, а просто давать ребенку еду со своей тарелки — кому как удобнее. Многие поняли, что одеть ребенка в белый костюмчик, а потом ругать его за то, что он испачкался на прогулке — это бред. Ребенок также не обязан делиться своими игрушками, подставлять щеку для поцелуя соседке и — да — он имеет право на истерику. Если бабушка готова все это с родителями внуков обсуждать и принимать — прекрасно. Если нет — то пусть хотя бы постарается не ругать за белый костюмчик.

У нее здоровые отношения со своими взрослыми детьми

Обычно в любом обсуждении бабушек в соцсетях всегда появляется комментарий вроде «вы тут столько требований к бабушкам выдвигаете, а скажите им спасибо за то, что они вам с детьми помогают. Молчите и не выпендривайтесь». Эээ, что значит «скажите спасибо, что помогают»? Во-первых, возвращаемся к пункту номер три. А, во-вторых, общение с внуками им не в радость? И вообще, бабушки бывают разные. Кто-то вообще не готов брать внуков даже на час, зато с радостью дарит подарки и всегда готов предложить оплатить абонемент на рисование. И это нормально. Кто-то рад увидеть внуков на пару часов в выходные, накормить их обедом, посадить перед телевизором, а потом распрощаться и заняться своими делами. И это тоже ок. Многих из нас бабушки растили чуть ли не с пеленок, кого-то отсылали жить к бабушке в деревню или в другой город, все каникулы половина детей страны точно проводили у бабушек. Поэтому нам часто все еще кажется, что бабушка должна много и с радостью заниматься внуками. На самом деле это не так, и мы должны постараться принять это. Бабушка — не бесплатная няня и домработница в одном лице, она взрослый человек со своей личной жизнью и интересами. И если она смогла объяснить это своим детям — это прекрасно.

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