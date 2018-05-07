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«Неизвестно, будет ли он заикой»: появилось видео падения лестницы на малыша в бутике Екатеринбурга
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«Неизвестно, будет ли он заикой»: появилось видео падения лестницы на малыша в бутике Екатеринбурга 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В распоряжении редакции E1.RU оказалось видео падения металлической лестницы на полуторагодовалого малыша. Мы писали об этом происшествии, случившемся в магазине одежды Gloria Jeans на Ленина, 53 в минувшую пятницу. По словам родителей, ребёнок случайно обрушил на себя стремянку, которая стояла возле одной из колонн в торговом зале.
Видеозапись подтверждает эту версию: персонал оставил лестницу в зоне, где ходили покупатели. При этом сотрудники не позаботились о том, чтобы как-то закрепить её.
Ребёнку сильно повезло: при падении лестницы его голова оказалась втиснута между ступеньками. То есть голова малыша не приняла на себя весь вес металлической стремянки. Мама мальчика сказала, что её сыну только ободрало нос и разбило губу. Однако в полиции потребовали, чтобы малыш прошёл судебно-медицинскую экспертизу.
— Сегодня мы были у врачей. Они сказали, что теперь сыну нужно будет наблюдаться у невролога. Неизвестно, как мог повлиять на него испуг, который он получил. Неизвестно, будет ли он заикой, поскольку он ещё не начал говорить, — сказала мама мальчика.
Пока родители малыша не определились, будут ли жаловаться на Gloria Jeans в прокуратуру. Говорят, что намерены дождаться выводов полиции. Известно, что представители магазина не против извиниться перед семьёй за это происшествие. Но пока звонка от них не поступало.
Представитель службы безопасности Gloria Jeans сказал, что продавцы были готовы оказать ребёнку помощь на месте происшествия. И даже побежали за аптечкой, но шокированные родители быстро увели травмированного мальчика из торгового зала.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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