В Екатеринбурге в магазине одежды на полуторагодовалого малыша рухнула металлическая лестница

В магазине одежды Gloria Jeans на Ленина, 53 в пятницу пострадал полуторагодовалый малыш. На ребёнка упала металлическая лестница, когда он с мамой находился в торговом зале.

— Он задел рукой высокую лестницу, которая была просто прислонена к колонне. Соответственно, она на него упала, — рассказала мама мальчика. — Ребёнка зажало, но очень удачно, голова попала между ступенек. Разбило только губу, а не голову. Когда подошла сотрудница, я сказала ей, что по технике безопасности лестницы должны быть пристёгнуты или убраны. Она начала спорить и унесла лестницу. У ребёнка шла кровь. Камера наблюдения была направлена на нас. Теперь можно это всё просмотреть, всю ситуацию. Больше никто из персонала к нам не подошёл, не предложил помощь. Мы ушли.

Женщина также уточнила, что пыталась связаться с руководством магазина, но в пятницу вечером сделать этого ей это не удалось. После происшествия родители повезли мальчика в травмпункт. Медики зафиксировали у малыша ссадины и ушибы. К расследованию этого случая подключились полицейские.

— По факту получения травмы малолетним в одном из магазинов, подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции организована проверка, в рамках которой сотрудники полиции опрашивают работников торговой точки для установления объективной картины произошедшего, — рассказали в УМВД Екатеринбурга. — По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Теперь ребёнку предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу.

— Так решили, он ведь маленький, не может рассказать, болит у него что-то или нет, — уточнила мама мальчика.

В магазине Gloria Jeans корреспонденту E1.RU сегодня сказали, что организовали служебное расследование.