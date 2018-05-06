Кейт Миддлтон впервые показала лицо новорожденного принца

Недавно принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон в третий раз стали родителями: герцогиня Кембриджская подарила супругу сына. А сейчас счастливая многодетная мама решила впервые показать публике лицо малыша.

В официальном Instagram королевской семьи появились первые кадры, на которых можно хорошенько рассмотреть новорожденного Луиса.

Эта фотография принца Луиса была сделана герцогиней Кембриджской в Кенсингтонском дворце 26 апреля. Герцог и герцогиня хотели бы поблагодарить общественность за поздравления и добрые пожелания в связи с рождением принца Луиса и третьим днем рождения принцессы Шарлотты,

— сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Отметим, помимо новорожденного сына, принц Уильям и его супруга воспитывают двоих детей. Старший малыш пары — сын Джордж Александр Луи — родился в 2013 году, а в 2015 году на свет появилась дочь Шарлотта Елизавета Диана.

Фото: Instagram @kensingtonroyal

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