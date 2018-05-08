Свежие новости о безупречной Кейт Миддлтон

Весной 2011 года мировые СМИ писали о главном светском событии Великобритании — свадьбе Кэтрин Миддлтон принца Уильяма . Эта красивая пара за годы супружества произвела на свет троих милых детишек, последний из которых родился в апреле 2018 года.

Всех интересующихся светским семейством волнует, что нового произошло в жизни королевской семьи и как чувствует себя мама троих наследников королевского престола Кейт Миддлтон . Узнаем все о самых последних новостях на сегодня 8 мая 2018 года.

Фото детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Известные зарубежные таблоиды опубликовали фотографии с новой фотосессии детей королевской четы. Третьего ребенка Кейт и Уильям назвали Луи Артур Чарльз. Ребенок появился на свет 23 апреля 2018 года. Герцогиня родила малыша в частной клинике Святой Марии.

yandex_ad_1 Поклонники светского семейства ни на минуту не покидали своих постов возле больницы, где разбили палаточный городок, чтобы первыми узнать об этом событии.

Все началось с поста, который королевская семья поместила в своем Инстаграме. Буквально за короткое время фото малыша облетело весь мир и все узнали, что герцогиня Кембриджская родила. На фото запечатлен новорожденный Луи и его сестра принцесса Шарлотта, которая нежно целует своего младшего брата. В фотографии присутствует столько любви и нежности, что отсутствуют сомнения в теплых отношениях между детьми королевской семьи.

Напомним, Кейт и Уильям впервые стали родителями в 2013 году, когда у них появился на свет малыш Джордж Александр Луи. По прошествии двух лет, в мае 2015 года герцогиня Кембриджская родила дочь, которую молодые родители назвали Шарлотта Елизавета Диана. С сентября прошлого года СМИ писали о прекрасной волнующей новости — третьей беременности Кейт.

Многие утверждали, что на этот раз супруга принца Уильяма родит двойню или девочку. Но все прогнозы оказались неверными и герцогиня родила еще одного сына.

Самый известный малыш Луи Не успев родиться, сын четы герцогов Кембриджских стал самым популярным малышом на свете. Его известность набирает обороты с каждым днем. Поклонники всего мира этой семьи не перестают спорить, на кого же больше похож Луи — на маму или папу.

Первыми снимками в жизни ребенка стали фотографии в домашней обстановке. А социальные сети, где появились свежие фотографии малыша, стали Твиттер и Инстаграмм.

Первый снимок был сделан, когда Луи исполнилось три дня. Наследник королевского престола лежит в прелестном белом костюмчике на белоснежной подушке. Другое фото, где младшая дочь четы Кембриджских нежно целует своего братика, было сделано в день рождения Шарлотты. Девочке 2 мая исполнилось всего три года. Кейт и Уильям после рождения наследника несколько дней томили общественность тем, что не называли имени новорожденного.

И спустя несколько суток было объявлено, что ребенок будет носить имя Луи Артур Чарльз. Наследника престола можно назвать победителем в весе среди остальных детей королевского семейства. Его вес составил 3,8 килограмма, что стало рекордом за последние сто лет.

Напомним, Луи станет пятым наследником на королевский трон. А принц Гарри является шестым претендентом на титул Короля Великобритании.

Букмекеры уверены, что ребенка Кейт Миддлтон будут звать Мария

В преддверии официального объявления имени новорожденного сына герцогини Кембриджской, британские букмекерские конторы принимали ставки на самые невероятные имена для королевского ребенка.

yandex_ad_2 Все были уверены, что у четы родится девочка или близнецы. И если точно родилась еще одна дочь то, по мнению букмекеров, ее обязательно назвали бы Марией или Мэри.

Сестра Кейт Миддлтон скоро станет мамой

Королевское семейство не перестает удивлять своих подданных. На днях стало известно, что родная сестра герцогини Кейт Миддлтон беременна. Пиппа младше Кейт на два года, ей 34. Девушка весной прошлого года официально заключила брак с миллионером Джеймсом Мэттьюсом . Предстоящие роды намечаются осенью этого года. Ребенок станет первенцем в семье Пиппы и Джеймса.

Журналисты узнали об этой прекрасной новости из близкого окружения семьи. А первой кому Пиппа рассказала о радостном событии, была ее сестра герцогиня Кембриджская.

Кейт Миддлтон отдала свои волосы онкобольным детям

Герцогиня Кембриджская отдала часть длины своих волос детям с онкозаболеваниями. От радио и химиотерапии у детей, болеющих раком, выпадают волосы и им требуются парики. Как призналась сама герцогиня, эта идея пришла к ней внезапно. Парикмахер светской дамы настаивала на том, чтобы герцогиня укоротила длину волос. И когда герцогиня решила срезать около 20 сантиметров своих локонов, то велела их аккуратно упаковать и положить ей с собой.

Кейт анонимно послала конверт с волосами в благотворительную организацию помощи онкобольным детям. Как пояснил один из приближенных к королевскому двору: «Такой поступок смог помочь какой-нибудь девочке, которая прошла тяжелое испытание облучением. Теперь она будет носить волосы королевы».

Пользователи оценили поношенный наряд Кейт Миддлтон

Британцы очень ценят Кейт за бережное обращение с казной Великобритании. Пользователи положительно отреагировали на фотографию, где Кейт стоит в поношенном платье при визите в детскую школу с ментальными нарушениями. Поклонники королевского семейства написали комментарии в социальных сетях, где отметить наряд герцогини, в котором она уже не один год появляется на публике.

К Кейт ее подданные относятся с уважением и отмечают, что их любимица является красивой женщиной, прекрасной мамой наследников престола и экономной светской дамой.

Средство для волос за 12 долларов для Кейт Миддлтон

Не так давно, личный стилист и парикмахер герцогини, Аманда Кук Такер поведала общественности о тех косметических средствах, которыми пользуется герцогиня Кембриджская. Стилист рассказала, что ее светская клиентка любит линию для волос Лореаль.

Парикмахер отметила, что стоимость данных продуктов весьма невысока, а качество их полностью устраивает Кейт. К примеру, спрей которым пользуется герцогиня Кембриджская стоит всего 12 долларов.