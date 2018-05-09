В Сети заметили, что дети королевской семьи донашивают вещи друг за другом

Наследник британского престола принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон не стесняются одевать своих детей в одни и те же вещи даже для официальных фотографий. После того, как Кенсингтонский дворец опубликовал первый портретный снимок новорожденного принца Луи, внимательные пользователи тут же это заметили. Дело в том, что малыша одели в тот же вязаный костюмчик, в котором три года назад была сфотографирована и его сестра после появления на свет.

Слева — принцесса Шарлотта с братом Джорджем, а справа — принц ЛуиInstagram @kensingtonroyal

Более того, оказалось, что и сама Шарлотта донашивает вещи за старшим братом. На официальном потрете вместе с Луи принцесса одета в тот же кардиган, который когда-то принадлежал их старшему брату Джорджу.

Снимки принца Луи с Шарлоттой и без нее были представлены публике 26 апреля.

Добавим, что королевская семья уже не впервые привлекает внимание своей бережливостью по данному поводу. Так, в июле прошлого года принцесса Шарлотта появилась на публике в тех же сандалях, которые еще в 1986 году надевал ее дядя — принц Гарри . И тогда оставалось лишь гадать — действительно ли принцессе достались те туфли, или королевский сапожник просто сделал их, с опорой на уже известный дизайн.

Напомним, в начале сентября прошлого года стало известно, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка. Малыш появился на свет 23 апреля.

Отметим, что помимо новорожденного сына принц Уильям и его супруга воспитывают двоих детей. Старший малыш пары сын Джордж Александр Луи родился в 2013 году, а в 2015 году на свет появилась дочь Шарлотта Елизавета Диана. Недавно девочка отметила свой третий день рождения.

Фото: Instagram / @kensingtonroyal