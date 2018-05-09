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В Сети заметили, что дети королевской семьи донашивают вещи друг за другом
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В Сети заметили, что дети королевской семьи донашивают вещи друг за другом 

Letidor.ru 19 минут назад
Фото: Letidor.ru
Наследник британского престола принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон не стесняются одевать своих детей в одни и те же вещи даже для официальных фотографий. После того, как Кенсингтонский дворец опубликовал первый портретный снимок новорожденного принца Луи, внимательные пользователи тут же это заметили. Дело в том, что малыша одели в тот же вязаный костюмчик, в котором три года назад была сфотографирована и его сестра после появления на свет.
Слева — принцесса Шарлотта с братом Джорджем, а справа — принц ЛуиInstagram @kensingtonroyal
Более того, оказалось, что и сама Шарлотта донашивает вещи за старшим братом. На официальном потрете вместе с Луи принцесса одета в тот же кардиган, который когда-то принадлежал их старшему брату Джорджу.
Снимки принца Луи с Шарлоттой и без нее были представлены публике 26 апреля.
Добавим, что королевская семья уже не впервые привлекает внимание своей бережливостью по данному поводу. Так, в июле прошлого года принцесса Шарлотта появилась на публике в тех же сандалях, которые еще в 1986 году надевал ее дядя — принц Гарри. И тогда оставалось лишь гадать — действительно ли принцессе достались те туфли, или королевский сапожник просто сделал их, с опорой на уже известный дизайн.
Напомним, в начале сентября прошлого года стало известно, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка. Малыш появился на свет 23 апреля.
Отметим, что помимо новорожденного сына принц Уильям и его супруга воспитывают двоих детей. Старший малыш пары сын Джордж Александр Луи родился в 2013 году, а в 2015 году на свет появилась дочь Шарлотта Елизавета Диана. Недавно девочка отметила свой третий день рождения.
Фото: Instagram / @kensingtonroyal
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