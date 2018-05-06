Какая нежность! Королевская семья показала новые фотографии новорожденного принца

Чуть более двух недель назад герцогиня Кембриджская стала мамой в третий раз — на свет появился принц Луи Артур Чарльз. Первые фото малыша появились в Сети в день его рождения — когда счастливые родители вышли с новорожденным на крыльцо больницы Святой Марии. А несколько часов назад в официальном Instagram Кенсингтонского дворца были опубликованы новые кадры.

На трогательном снимке принцесса Шарлотта нежно целует новорожденного брата. Отмечается, что фотографии были сделаны лично Кейт Миддлтон . Эти кадры уже назвали первой официальной фотосессией принца Луи. Портрет принца был сделан спустя три дня после его рождения, а фотография с Шарлоттой была приурочена к ее трехлетию.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые стали родителями 22 июля 2013 года, когда на свет появился принц Джордж. Принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года.

Фото: globallookpress