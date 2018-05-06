Макарские вывели дочь на сцену

Виктория и Антон решили, что их старшая дочь Мария уже готова к гастрольной жизни. Родители отрепетировали с девочкой песню «Катюша» и взяли 5-летнюю артистку в полет до Северо-Кавказского военного округа, отмечающего 100-летний юбилей.

Антон и Вика сообщили поклонникам в Инстаграм, что все время скучают по детям во время гастролей, но теперь хотя бы Маша проведет предстоящие два дня вместе с ними. К своему сожалению, родители посчитали младшего сына, Ивана, неготовым к подобным командировкам.

Поклонники звездной пары заметили, что дочь унаследовала гены талантливых исполнителей: «А Машенька в прошлом году в Болгарах на сцене уже здорово пела!» Другие вспомнили, что Антон уже давно мечтал о подобной карьере для дочки: «Антон собирался брать Машу с собой на гастроли, когда подрастёт. Мечта сбылась».