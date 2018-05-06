Мальчики и девочки — рождаются или становятся?

В нашем представлении маленькая девочка — это мечтательная нежная принцесса, а мальчик — отважный путешественник или рыцарь. Такими хотим видеть детей мы, но они никогда не станут такими, если их вовремя не научить. Сделать это необходимо так же, как когда-то родители учили малыша пользоваться ложкой или завязывать шнурки. О двух детских путях — «М» и «Ж» — в нашем материале.

Оглавление

Зачем нужно гендерное воспитание?

Родителям принцесс

Родителям рыцарей

Зачем нужно гендерное воспитание?

Всем нам известно, что еще несколько лет назад мальчики и девочки воспитывались совершенно по-разному. Одни учились колоть дрова и строить мельницы, другие — штопать рубашки и стирать белье. Немного ближе к нашему времени дети, которые уже не были вынуждены с ранних лет вести хозяйство, обучались в раздельных классах и даже школах. И только в прошлом веке мальчики и девочки начали учиться вместе, а обучение дошло до того, что кроме раздельных уроков труда и физкультуры ребят ничего не разделяет. Тут-то педагоги и заговорили о необходимости гендерного подхода к воспитанию как уже взрослых детей, так и малышей-дошкольников. Гендерное воспитание подразумевает учет особенностей ребят в соответствии с их полом. То есть мальчишки и девчонки должны воспитываться соответственно, иначе с помощью одной только природы настоящими мужчинами и женщинами они не станут. Что ни говорите, но мы действительно довольно часто сетуем на то, что «мужчины пошли не те», слыша в ответ про женщин, всегда готовых коня на скаку остановить. И давно уже нет ни кисейных задумчивых барышень, ни смелых отважных кавалеров. Конечно, это все утрированно, но ведь именно на таких примерах и учатся наши дети. Специалисты считают, что маленькие дети не осознают полностью свою принадлежность к слабому или сильному полу. В 2-3 года малыши начинают понимать, что мир делится на мальчиков и девочек, и они принадлежат либо к одним, либо к другим. С 4 до 7 лет формируется гендерная устойчивость, дети узнают, что пол — признак постоянный, мальчики становятся мужчинами, а девочки — женщинами, и это не изменить по личному желанию. Но то, что вести себя они должны по-разному, малыши не знают. Объяснить это — задача гендерного воспитания. Благодаря такому методу, как отмечают психологи, дети начинают осознавать себя представителями того или иного пола, узнают о правилах поведения, характерных обоим полам, у них формируется чувство толерантности по отношению к другим. Ответственность за гендерное воспитание детей ложится, конечно же, на воспитателей и в большей степени родителей. Мама и папа могут своими силами сделать так, чтобы их ребенок свободно нашел свое место в обществе.

Родителям принцесс

Девочки лучше воспринимают информацию на слух, они с легкостью запоминают правила, разбираются в схемах и дробных числах. Юные барышни всегда обращают внимание на мелочи, могут сосредоточиться в шумной обстановке и любят задания, где нужно включать фантазию и воображение. Мамы и папы могут учитывать это при развитии ребенка дома. Также есть несколько психологических подходов, которые помогут организовать гендерное воспитание дошкольников, подобрать ключ к дочери и вырастить в ней заботливую, хозяйственную и женственную особу:

Чаще напоминайте девочке о ее уникальности и неповторимости;

В процессе воспитания большую роль отводите чтению сказок. Истории про принцев и принцесс наглядно показывают, как должны вести себя мальчики и девочки. Последние могут изучить на примере сказок образцы нравственного поведения.

Делайте комплименты внешности ребенка, причем по большей части произносить приятные слова стоит папе, чтобы девочка видела, как должен вести себя настоящий мужчина.

Трудолюбие и отзывчивость в дочери можно воспитать путем привлечения ее к совершению добрых дел, заботе о животных и растениях, например.

Делитесь с девочкой секретами домашнего хозяйства, беседуйте о том, чем в семье должна заниматься мама и как ухаживать за собой.

Конечно же, и игры у девочек соответствующие. Такие, где им отводятся роли мамы или представительницы женской профессии вроде продавца, парикмахера или медсестры (именно так организуется гендерное воспитание в детском саду). Кроме этого, специалисты рекомендуют родителям девочки обратить внимание на следующие игры:

«Дом моды» — девочка примеряет свои наряды, учится сочетать вещи, любуется в зеркало. Так дочка будет развивать чувство стиля, умение правильно себя подать и свои творческие способности.

«Салон красоты» — принцип тот же, только связан уже с макияжем и прическами. Подобные игры помогают девочке многому научиться у мамы, а заодно сформировать свой вкус.

«Хозяюшка» — здесь мама и дочка играют на кухне: готовят реальные обеды и ужины, моют посуду, убираются. В кулинарии множество посильных ребенку задач, стоит только доверить некоторые шаги в приготовлении блюда своей дочери.

Важнее всего для девочки — понимание и забота со стороны родителей, она всегда должна ощущать их присутствие в своей жизни. Только так она сможет стать заботливой женой и мамой. Если девочка получает достаточное количество заботы, она остается доверчивой и открытой по отношению к маме и папе, в противном случае — закрывается в себе и протестует. Особая роль в воспитании девочки отводится, конечно же, отцам, так как именно по их примеру сформируется ее представление о настоящем мужчине и том, как он должен себя вести по отношению к женщине. Без помощи папы, внимания с его стороны, одобрений и чувства гордости девочка не будет чувствовать себя любимой в семье.

Родителям рыцарей

У мальчиков больше развита зрительная память. Чтобы понять материал, им нужны конкретные примеры и жизненные ситуации. Чаще парни не запоминают правила, а руководствуются своими практическими знаниями. Организовать гендерное воспитание дошкольников-мальчишек помогут следующие рекомендации специалистов:

Даже с дошкольником не стоит общаться, как с малышом, мальчишки любят, когда им дают «серьезные» задания и ждут взрослого успеха. Чаще хвалите ребенка за выполнение важных поручений и желание помогать вам по дому, это будет дополнительной мотивацией.

Позвольте сыну самостоятельно принимать решения, чаще беседуйте с ним и интересуйтесь его мнением.

Поддерживайте инициативу мальчика, позвольте воспитать ему в себе лидерские качества.

Ощущение себя частью коллектива очень важно для маленьких представителей сильного пола, поэтому стоит записать ребенка в какую-нибудь секцию, это обязательно повысит его самооценку.

Не ругайте мальчишку за слезы, он должен научиться искренне выражать свои эмоции, даже отрицательные, а не копить их в себе, потому лишь только, что «мужчины не плачут».

Подходящие игры для мальчиков:

Конструктор: пластмассовый, металлический или деревянный — неважно. Давайте ребенку задания собирать различные конструкции и обязательно хвалите за полученный результат.

Турнир. Папы часто в шутку дерутся со своими сыновьями, и это вовсе не учит мальчишек агрессии, как порой кажется мамам. Такие игры развивают у ребенка ловкость, силу и умение держать удар.

Игра в рыцарей. Давайте малышу различные задания, чтобы покорить сердце принцессы. Только при их выполнении он обязательно должен соблюдать рыцарский кодекс (сначала следует объяснить мальчишке правила поведения рыцарей).

На сегодняшний день гендерное воспитание проводится в саду, однако главная роль в этом принадлежит маме и папе. Малыши в любом случае будут похожи на своих родителей, поэтому нужно работать над собой. Если дочь и сын будут каждый день наблюдать дома поведение истинной леди и самого настоящего джентльмена, они с первых лет жизни сформируют свое представление о том, какими должны быть мужчина и женщина. Но если вдруг мальчик захотел танцевать балет или девочка решила заняться боксом, не стоит насильно их менять. Возможно, именно такие увлечения станут частью индивидуальности ребенка.