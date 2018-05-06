Анна Седокова трогательно рассказала о маленьком сыне

Популярная певица и многодетная звездная мама Анна Седокова поделилась с поклонниками новым нежным фотоснимком с маленьким сыном Гектором и трогательно рассказала о ребенке. Звезда поблагодарила отца своего малыша, а также сказала спасибо судьбе:

На меня никто так никогда не смотрел. В его взгляде такая сила и безграничная любовь. Он не разрешает мне от него уходить. Расстраивается, когда теряет меня из вида, а из всех игр мира, предпочитает сидеть у меня на коленях и долго слушать, о чем говорят взрослые. Я его мама, и это так удивительно все и невероятно. Спасибо, папа, за такое нереальное счастье. Спасибо судьбе за дорогу, которая привела меня к сыну ❤

Напомним, 35-летняя Анна Седокова — многодетная мама. В апреле прошлого года певица в третий раз испытала счастье материнства: ее младший ребенок появился на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. Сына артистка назвала оригинальным именем Гектор.

Также звезда растит дочь Алину, рожденную в 2004 году в браке с капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем . Кроме того, у Седоковой есть дочь Моника 2011 года рождения. Отец девочки — бизнесмен Максим Чернявский . Пара оформила отношения в 2011 году, а в 2013-м супруги развелись. Недавно стало известно, что бывший муж Анны Седоковой пытается лишить певицу родительских прав.

А чуть ранее многодетная мама Анна Седокова рассекретила нового возлюбленного.

Фото: Instagram

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