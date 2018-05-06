Ещё
Анна Седокова трогательно рассказала о маленьком сыне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Седокова трогательно рассказала о маленьком сыне 

Letidor.ru 38 минут назад
Фото: Letidor.ru
Популярная певица и многодетная звездная мама Анна Седокова поделилась с поклонниками новым нежным фотоснимком с маленьким сыном Гектором и трогательно рассказала о ребенке. Звезда поблагодарила отца своего малыша, а также сказала спасибо судьбе:
На меня никто так никогда не смотрел. В его взгляде такая сила и безграничная любовь. Он не разрешает мне от него уходить. Расстраивается, когда теряет меня из вида, а из всех игр мира, предпочитает сидеть у меня на коленях и долго слушать, о чем говорят взрослые. Я его мама, и это так удивительно все и невероятно. Спасибо, папа, за такое нереальное счастье. Спасибо судьбе за дорогу, которая привела меня к сыну ❤
Напомним, 35-летняя Анна Седокова — многодетная мама. В апреле прошлого года певица в третий раз испытала счастье материнства: ее младший ребенок появился на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. Сына артистка назвала оригинальным именем Гектор.
Также звезда растит дочь Алину, рожденную в 2004 году в браке с капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем. Кроме того, у Седоковой есть дочь Моника 2011 года рождения. Отец девочки — бизнесмен Максим Чернявский. Пара оформила отношения в 2011 году, а в 2013-м супруги развелись. Недавно стало известно, что бывший муж Анны Седоковой пытается лишить певицу родительских прав.
А чуть ранее многодетная мама Анна Седокова рассекретила нового возлюбленного.
Фото: Instagram
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Кейт Миддлтон впервые показала лицо новорожденного принца 9 подсказок, как можно унять даже самого непослушного ребенка 3 причины, почему школьники получают низкие баллы на ЕГЭ и ОГЭ
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина-трансгендер встречалась с 2000 мужчинами16
Летучая показала «персик» в красном бикини32
Звезды, после смерти которых еще кипят скандалы
Трагическая история самой уродливой женщины в мире30
Почему нельзя пить воду из пластиковой бутылки9
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение