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Максим Галкин признался, что исполнил мечту своего детства
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Максим Галкин признался, что исполнил мечту своего детства 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Телеведущий Максим Галкин показал в Instagram видеоролик о железной дороге, которую он приобрел для своего сына Гарри. Шоумен отметил, что, в некоторым смысле, выбирал этот подарок и для себя. Максим с детства мечтал о подобной железной дороге, но тогда, конечно, игрушки были иного качества, да и позволить себе что-то похожее могла далеко не каждая семья. Теперь же доход телеведущего вполне позволяет ему приобрести прекрасную железную дорогу, с которой теперь он играет вместе с детьми.
С детства мечтал о такой железной дороге. Когда жили в ГДР, у меня были поезда и я сам клеил домики, но таких макетов даже представить себе не мог. И вот для своих детей (и немного для себя 😉) купил пару макетов… Конечно, за эти годы техника, даже детская, шагнула в будущее: поезда издают звуки, пускают пар, снимают на камеру, с IPad управляются не только составы, но и вся система стрелок и т.д. Всего не перечислишь. Гарри в восторге! Уже научился имитировать паровозный гудок,
— рассказал Максим Галкин в Instagram.
Действительно, макет железной дороги выглядит очень реалистично. Кажется, что в доме появился просто небольшой мини-город со своими жителями и поездами, которые ездят в разные стороны.
«Какая прелесть и красота», «Класс!», «Все папы мечтают о такой игрушке😁😁», «Шикарная дорога! Мечта всех в детстве!», «Какая классная дорога! Сама бы поиграла!», — пишут поклонники в комментариях. Они заметили, что детям Максима Галкина очень повезло иметь папу, который может им купить такие современные и качественные игрушки.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сыграли свадьбу еще в 2011 году, а недавно венчались. Теперь у них подрастают двойняшки — дочь Елизавета и сын Гарри. Детям уже исполнилось пять лет.
Максим Галкин активно ведет свою страницу в Instagram, часто показывая ролики о своей семье. Он то показывает ролики с прогулки, то видео о том, почему Гарри и Лиза отказались бриться, когда станут взрослыми, то выкладывает в микроблоге воображаемый разговор сына с Аллой Пугачевой. Тем не менее телеведущий, конечно, не раскрывает все секреты личной жизни.
Смотрите видео на сайте Letidor.ru
Фото: Instagram / @maxgalkinru
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