Тюменскую канаву, в которую засосало ребенка, решили осушить

После инцидента с ребенком, которого 6 мая засосало в грязевом болоте в Тюмени, канаву, наконец, осушат. В администрации города объяснили, откуда она появилась на бульваре Бориса Щербина и почему ей никто не занимался.

— Этот объект находится в стадии строительства. Согласно двухлетнему контракту, тут будет проходить дорога. Во время строительства потребовалось уточнение документации. На этом участке были выявлены сети. Поэтому работы приостановили на время. В итоге образовалось обводнение, плюс погодные условия. Сегодня подрядчик откачивает воду и проводит мероприятия по просушке территории, — рассказали в администрации.

По словам местных жителей, эта яма долгое время не давала им покоя. Жалобы и обращения в департамент дорожной инфраструктуры никак не помогали.

— К нашим домам отсутствуют нормальные безопасные проходы и проезды. В дождь, таяние снега ситуация кратно усугубляется, люди просто падают на этих дорогах, пытаясь обойти препятствия в виде глубоких ям, луж и грязи. На наши жалобы в ведомствах не реагировали. Говорили, что дорога находится в удовлетворительном состоянии, — рассказал 72.ru тюменец.