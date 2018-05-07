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Тюменскую канаву, в которую засосало ребенка, решили осушить
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Тюменскую канаву, в которую засосало ребенка, решили осушить 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
После инцидента с ребенком, которого 6 мая засосало в грязевом болоте в Тюмени, канаву, наконец, осушат. В администрации города объяснили, откуда она появилась на бульваре Бориса Щербина и почему ей никто не занимался.
— Этот объект находится в стадии строительства. Согласно двухлетнему контракту, тут будет проходить дорога. Во время строительства потребовалось уточнение документации. На этом участке были выявлены сети. Поэтому работы приостановили на время. В итоге образовалось обводнение, плюс погодные условия. Сегодня подрядчик откачивает воду и проводит мероприятия по просушке территории, — рассказали в администрации.
По словам местных жителей, эта яма долгое время не давала им покоя. Жалобы и обращения в департамент дорожной инфраструктуры никак не помогали.
— К нашим домам отсутствуют нормальные безопасные проходы и проезды. В дождь, таяние снега ситуация кратно усугубляется, люди просто падают на этих дорогах, пытаясь обойти препятствия в виде глубоких ям, луж и грязи. На наши жалобы в ведомствах не реагировали. Говорили, что дорога находится в удовлетворительном состоянии, — рассказал 72.ru тюменец.
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