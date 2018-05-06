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В Восточном прохожие вызволили из западни маленького мальчика, застрявшего в болоте
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В Восточном прохожие вызволили из западни маленького мальчика, застрявшего в болоте 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени на бульваре Бориса Щербины маленький ребенок провалился в болото и не смог вылезти сам. В результате ему помогли взрослые, которые оказались рядом. По словам очевидцев, мальчик играл на берегу вместе с друзьями, а затем подошел к воде.
— Он по всей видимости хотел измерить лужу, а в итоге его обувь засосало. Мальчик пытался как мог вылезти, но не мог. Видно было, что малыш испугался. К счастью, рядом оказались взрослые, — рассказала 72.ru очевидец.
По словам тюменцев, сейчас ребенок в безопасности и хорошо себя чувствует. Понадобилась ли ему помощь после — уточняется.
Если вам известны подробности этой истории, пишите нам на почту, в Viber, Telegram: +7-922-262-82-84.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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