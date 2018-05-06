В Восточном прохожие вызволили из западни маленького мальчика, застрявшего в болоте

В Тюмени на бульваре Бориса Щербины маленький ребенок провалился в болото и не смог вылезти сам. В результате ему помогли взрослые, которые оказались рядом. По словам очевидцев, мальчик играл на берегу вместе с друзьями, а затем подошел к воде.

— Он по всей видимости хотел измерить лужу, а в итоге его обувь засосало. Мальчик пытался как мог вылезти, но не мог. Видно было, что малыш испугался. К счастью, рядом оказались взрослые, — рассказала 72.ru очевидец.

По словам тюменцев, сейчас ребенок в безопасности и хорошо себя чувствует. Понадобилась ли ему помощь после — уточняется.

Если вам известны подробности этой истории, пишите нам на почту, в Viber, Telegram: +7-922-262-82-84.