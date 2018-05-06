«Искать родных родителей не буду»: ярославец, подменённый в роддоме, узнал о произошедшем год назад

Ярославская семья 30 лет воспитывала чужого ребёнка. Супруги Маланчук узнали об этом только три года назад, когда сделали тест ДНК.

30 лет назад у Маргариты родился недоношенный ребёнок. Малыша от матери забрали, чтобы выхаживать. Именно в отделении для недоношенных, как считают Маргарита и её супруг Анатолий, и произошла подмена.

Мальчика назвали Димой. Но поскольку он был не похож на отца, в семье периодически возникали скандалы. Супруг не верил Маргарите, думал, что ребёнок не его. Да и сам Дима обижался на маму: он думал, что она изменила отцу.

Сам Дмитрий узнал о том, что он не родной ребёнок, около года назад. Он не скрывает: переживает до сих пор.

— Врать не буду, бывает грустно, но я держусь. Увидеть родных родителей, конечно, хочется. Но сам искать не буду, потому что семья у меня есть, — рассказал Дмитрий.

Супруги же Маланчук, в свою очередь, найти родного сына пытаются. И не потому, что разлюбили Дмитрия, а потому что переживают, как сложилась судьба родного ребёнка.

Адвокат семьи Маланчук Ольга Шацкая считает, что найти родного сына Анатолий и Маргарита смогут. Хоть роддома, где рожала женщина, не существует, шансы всё равно есть.

— Маргарита с большим трудом, но смогла достать списки недоношенных детей за тот год, а также списки женщин, которые поступили в роддом в определённый период. Она их ищет, звонит, смотрит по соцсетям, — рассказала Ольга.

Семья Маланчук подала иск в суд с требованием компенсировать моральный вред. Однако суд им отказал. Сейчас они подали апелляцию.