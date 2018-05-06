«Ангел какой!» Степан Михалков показал подросшего сына Луку

Степан поделился с фолловерами фото с сыном Лукой в день рождения малыша. 6 мая мальчику исполнился год.

— написал Михалков.

В комментариях к снимку малыша сравнили с ангелом и героем мультфильмов: «Ангел какой. Храни Господь вашу семью и малыша», «Ребёнок похож на персонаж из мультика. прелесть», «Чудесный малыш! С именинами!», «Ой какие оба сладкие!», «Прекрасные! Поздравляю!».

Напомним, что от первого брака с манекенщицей Аллой Сиваковой у Степана Никитовича двое сыновей — Василий и Петр и 25-летняя дочь Александра, родившая в начале года сына Федора. Сейчас Степан женат на модели Елизавете Ильиной, с которой растит сына Луку.

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Фото:Instagram