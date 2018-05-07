Учёные сообщили о роли музыки в семье

Исследователи Аризонского университета проанализировали роль музыки в отношениях между взрослыми и детьми. Оказалось, что совместное прослушивание песен помогает укреплению семейных отношений в последующие годы, передаёт "Meddaily".

Учёные выяснили, что человек, который с родителями совместно слушал музыку, спустя десятилетия оставался в тёплых отношениях с ними.

В научной работе приняли участие респонденты от 21 года (возраст полного совершеннолетия в США). Исследователи опросили молодых людей о наличии общих с родителями музыкальных вкусов в детстве и юношестве, а так же просили прокомментировать нынешние отношения в себе.