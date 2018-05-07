Двое несовершеннолетних пытались перелезть через балкон краснодарской многоэтажки

Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Всё происходившее очевидцы запечатлели на камеру мобильного телефона и выложили видео в социальные сети. На кадрах видно, как две несовершеннолетние девочки находятся на незастекленном балконе краснодарской многоэтажки. Авторы поста сообщают, что дети играли на балконе многоквартирного дома, расположенного на ул. Евгении Жигуленко, 11.

Одна из девочек пыталась перелезть на соседний балкон, повиснув на высоте 10-го этажа.

Пользователи социальных сетей уже активно обсуждают невнимательность родителей к своим детям. Где они находились в том момент, когда несовершеннолетние устроили опасные игры, не известно.