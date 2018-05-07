Ещё
Двое несовершеннолетних пытались перелезть через балкон краснодарской многоэтажки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двое несовершеннолетних пытались перелезть через балкон краснодарской многоэтажки 

Новая Кубань 36 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Всё происходившее очевидцы запечатлели на камеру мобильного телефона и выложили видео в социальные сети. На кадрах видно, как две несовершеннолетние девочки находятся на незастекленном балконе краснодарской многоэтажки. Авторы поста сообщают, что дети играли на балконе многоквартирного дома, расположенного на ул. Евгении Жигуленко, 11.
Одна из девочек пыталась перелезть на соседний балкон, повиснув на высоте 10-го этажа.
Пользователи социальных сетей уже активно обсуждают невнимательность родителей к своим детям. Где они находились в том момент, когда несовершеннолетние устроили опасные игры, не известно.
Новая Кубань: последние новости
В сексуальных домогательствах к детям жительница Сочи обвинила иностранного мужа Ким Кардашьян обвинили в воровстве дизайна флакона для духов Краснодарский муниципальный органный зал: преображение на 9 миллионов
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х41
Виктория Боня удивила асиметричной грудью15
Летучая показала «персик» в красном бикини37
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами31
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
00:15
Виктория Боня удивила асиметричной грудью
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение