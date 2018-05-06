Объяснение в любви от Павла Воли

Семья Павла Воли и Ляйсан Утяшевой одна из самых красивых и крепких в нашем шоу-бизнесе. Сегодня их младшей дочке Софии исполнилось три года. В честь этого события юморист поделился трогательным семейным снимком и написал теплые слова в адрес своих близких.

«Это мы. Мама обменивается поцелуями с сыном, я пытаюсь обнять всех, дочь находится с нами, но умудряется рассмотреть все вокруг», — рассказал Воля. — «Это мы. Мы так всегда».

По его словам, дочка не смотрит в кадр, поскольку ее заинтересовали многочисленные подарки за спиной папы. Павел признался, что дочь ему и всей семье дарит счастье. Он любит ее больше жизни. Также Воля высказал благодарность жене за то, что подарила ему двух замечательных детей, назвав ее: «лучшей мамой на свете».

Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Годом позднее у пары появился сын Роберт, а еще спустя два года — дочь София.