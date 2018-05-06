Мила Кунис и Эштон Катчер на прогулке с детьми (фото)

Мила Кунис и Эштон Катчер продолжают показывать идеал образцовой семьи. После того, как Мила дала откровенное интервью об их с мужем идеальных отношениях, семья была замечена в западном Голливуде. Знаменитости выходили из кафе и садились в машину. Мила держала в руках холодный кофе, а Эштон нес двоих детей Уайат и Димитрия.

Мила была одета в цветочный комбинезон и демонстрровала свою идеальную фигуру, а Эштон выбрал классические голубые джинсы и белую футболку, и старался прикрывтаь свое лицо кепкой.

Мила Кунис и Эштон Катчер поженились в 2015 году. ОУ них есть двое детей: трехлетняя Уайат и годовалый Дмитрий.