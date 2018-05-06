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Мила Кунис и Эштон Катчер на прогулке с детьми (фото)
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Мила Кунис и Эштон Катчер на прогулке с детьми (фото) 

Журнал ОК! 24 минуты назад
Мила Кунис и Эштон Катчер продолжают показывать идеал образцовой семьи. После того, как Мила дала откровенное интервью об их с мужем идеальных отношениях, семья была замечена в западном Голливуде. Знаменитости выходили из кафе и садились в машину. Мила держала в руках холодный кофе, а Эштон нес двоих детей Уайат и Димитрия.
Мила была одета в цветочный комбинезон и демонстрровала свою идеальную фигуру, а Эштон выбрал классические голубые джинсы и белую футболку, и старался прикрывтаь свое лицо кепкой.
Мила Кунис и Эштон Катчер поженились в 2015 году. ОУ них есть двое детей: трехлетняя Уайат и годовалый Дмитрий.
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