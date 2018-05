Меган Фокс поделилась трогательной фотографией своих сыновей

Меган Фокс и Брайан Остин Грин все рже появляются на публике. И теперь понятно, почему. У супругов растут трое детей, два из которых стали уже совсем большими. Но актриса так не считает, она поделилась милой фотографией своих сыновей и подписала: «Малыши».

На снимке можно увидеть пятилетнего Ноа Шэннона Грина и четырехлетнего Боди Рансома Грина. Оба ребенка отдыхают на лежаках после катания на серфе.

Мнения подписчиков разделились: одни продолжают осуждать Меган за то, что она разрешает своим мальчикам носить платья и отращивать волосы, а другие писали, что оба ребенка очень красивые и вырастут настоящими сердцеедами.

«Ого, они такие красивые. Хотела бы я посмотреть на них, когда они вырастут», «Какие же они красавчики!», «Бедные дети, он еще не осознали, в какой семье они растут. Они уже не смогут быть мужественными», «Я сначала подумала, что это две девочки, а теперь узнала, что это мальчики…очень печально», — разделились мнения подписчиков.

Babes

A post shared by Megan Fox (@the_native_tiger) on May 5, 2018 at 9:31am PDT Напомним, Меган Фокс и Брайан Остин воспитывают троих общих детей: 5-летнего Ноа, 4-летнего Боди, годовалого Джорни. Также у актера и звезды сериала «Беверли Хиллз 90210» растет 15-летний сын Кассиус от предыдущих отношений.