Маленький мальчик был ошеломлен, когда его подругу избил отец. Реакция маленького защитника была правильной!

Мои родители работали полный рабочий день, поэтому я остался у соседа после школы, пока они не вернулись домой. У него было две дочери — 6 и 10 лет. 6-летняя была моим лучшим другом, и мы играли на их переднем дворе потому, что мать ненавидела шум в доме.

Однажды шел дождь, и мы играли наверху. Я думаю, что мы делали это слишком громко, потому что мать заставила девочку выйти на улицу и отломать ветку от куста.

Я пришел на кухню к своей подруге, и увидел ее склонившейся над стулом. Ее отец лупил девочку веткой, оставляя кровавые следы на спине и ногах…

Наши родители никогда не били нас в детстве, поэтому я испугался. Я вернулся наверх и позвонил в 911, как нас и учили поступать в экстренной пугающей ситуации.

Я сказал оператору, что происходит, и он послал патрульную машину. После этого происшествия их дом регулярно посещали социальные службы.

Мне больше никогда не разрешали играть и оставаться у соседей, мои родители были вынуждены оплачивать няню. 20 лет спустя, анализируя свое поведение, я очень горжусь собой за попытку остановить насилие над шестилетним ребенком.