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Маленький мальчик был ошеломлен, когда его подругу избил отец. Реакция маленького защитника была правильной!
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Маленький мальчик был ошеломлен, когда его подругу избил отец. Реакция маленького защитника была правильной! 

Карельские вести 3 часа назад
Мои родители работали полный рабочий день, поэтому я остался у соседа после школы, пока они не вернулись домой. У него было две дочери — 6 и 10 лет. 6-летняя была моим лучшим другом, и мы играли на их переднем дворе потому, что мать ненавидела шум в доме.
Однажды шел дождь, и мы играли наверху. Я думаю, что мы делали это слишком громко, потому что мать заставила девочку выйти на улицу и отломать ветку от куста.
Я пришел на кухню к своей подруге, и увидел ее склонившейся над стулом. Ее отец лупил девочку веткой, оставляя кровавые следы на спине и ногах…
Наши родители никогда не били нас в детстве, поэтому я испугался. Я вернулся наверх и позвонил в 911, как нас и учили поступать в экстренной пугающей ситуации.
Я сказал оператору, что происходит, и он послал патрульную машину. После этого происшествия их дом регулярно посещали социальные службы.
Мне больше никогда не разрешали играть и оставаться у соседей, мои родители были вынуждены оплачивать няню. 20 лет спустя, анализируя свое поведение, я очень горжусь собой за попытку остановить насилие над шестилетним ребенком.
Карельские вести: последние новости
Эту беременную женщину начали активно обсуждать в Интернете. А все из-за одного снимка… Он видел, как мама покупала пиво вместо еды для своих голодных детей. То, что он узнал позже, шокировало его! Он был расстроен из-за своего аутичного сына. Два слова от пассажира имели неожиданный эффект!
Женский форум
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