Сыновья Марии Шукшиной запрещают ей целоваться в кино

Актриса и телеведущая Мария Шукшина призналась, что ее сыновья растут очень ревнивыми по отношению к маме и даже пытаются запрещать ей играть некоторые из предлагаемых ролей. Об этом звезда рассказала в эфире программы «В гости по утрам».

Так, сыновья Марии всегда стараются заранее узнать обо всех подробностях новой роли их мамы.

Она у меня очень ревнивые, ни о каких романах даже речи не может идти. Даже когда мне новые сценарии предлагают, сыновья спрашивают, нет ли там сцен с поцелуями. Если есть, то я все равно отвечаю «нет». Они тогда так подозрительно смотрят на меня и заявляют, что если такие сцены все-таки есть и я их скрываю, то они потом не будут со мной разговаривать,

— поведала актриса.

Более того, оказалось, что они пытаются навязывать маме определенные правила поведения и в других сферах жизни. Однако, Мария не переживает из-за этого. Она понимает, что на характер ее младших сыновей накладывает отпечаток переходный возраст, кроме того, актриса очень любит всех своих детей.

Тем не менее, про свою личную жизнь звезда старается не рассказывать поклонникам. Более того, фото и видео с детьми все реже появляются в ее Instagram.

Напомним, у Марии Шукшиной есть четверо детей. Старшая дочь Анна родилась в 1989 году во время первого брака актрисы с Артемом Трегубенко. От второго мужа Алексея Касаткина Мария родила сына Макара в 1998 году. А близнецы Фома и Фока появились в 2005 году от третьего мужа — бизнесмена Бориса Вишнякова. Сейчас Мария в разводе и рассказывает публике, есть ли у нее возлюбленный. Кстати, дочь Марии уже успела сделать актрису бабушкой. Анна родила сына Вячеслава в 2014 году.

Фото: Instagram @shukshinamaria_