Проверка слухов: нумеролог — о второй беременности возлюбленной актера Брэдли Купера супермодели Ирины Шейк

32-летняя Ирина Шейк не любит привлекать внимание к своей личной жизни. О том, что в прошлом году модель подарила 43-летнему Брэдли Куперу первенца, стало известно из СМИ, в то время как счастливые родители воздерживались от любых комментариев на эту тему. Вот и теперь звездная пара хранит молчание, несмотря на бешеную волну слухов о второй беременности русской модели, которые спровоцировали сами влюбленные. Не так давно Шейк заметили в клинике, специализирующейся на планировании семьи, в сопровождении Купера. Папарацци удалось сфотографировать Ирину и Брэдли на парковке, где они радостно шли, держась за руки. При этом на Шейк было надето длинное летящее платье с цветочным принтом. На снимках фанаты, естественно, разглядели округлившийся живот, что не оставило повода для сомнений в том, что модель скоро станет матерью во второй раз. И это несмотря на то, что с того момента, как она родила очаровательную дочь Лею, прошло чуть больше года. Мы попросили нумеролога Ольгу Перцеву пролить свет на эту историю. Специалист сказала, что ответить однозначно, беременна ли Ирина или нет, нумерология не может, однако возможно спрогнозировать это, опираясь на данные матрицы Брэдли Купера.

Брэдли перфекционист (долг 88 + логика 55) и, скорее всего, всегда идеализировал не только свою жену, но и количество предполагаемых детей. В своей идеальной семье он видит точно не одного ребенка. Все потому, что актер имеет очень сильный сектор «долг» и потому всегда ищет, в кого бы вложить свои силы и подарить заботу. Чем больше людей, которых он опекает, тем лучше для него.

Ирина относится к типу женщин, которые во многом опираются на мнение мужчин. Если авторитетный для нее мужчина считает, что детей в семье должно быть много, она не будет этому препятствовать (логика пуст + семья 1 + интерес 3).

До появления на свет первого ребенка модель даже не предполагала, что материнство — это ее. Скорее всего, беременность не была запланирована, Шейк не ожидала такого развития событий, но, родив дочь, поняла, что это того стоило. Ее матрица способна на традиционное развитие, и после появления малыша эта трансформация случилась.

В Ирине проснулась идеальная мать. Иногда беспокойная, иногда слишком ответственная, но способная держать дистанцию, чтобы не нарушить границ своего ребенка, потому что сама никому не позволит пересечь свои без спроса.

Можно сказать, что появление второго ребенка возможно с высокой долей вероятности и благодаря сильному желанию Брэдли. К тому же он человек хитрый, мог и обвести вокруг пальца доверчивую Ирину.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK