ФОТО: традиции воспитания, которые вас ужаснут

1. Путешествуем вместе. «Небесную колыбельку» впервые предложили British Airways: предполагалось, что младенцы должны проводить там все время полета. А что, удобно — не надо развлекать, кормить, бесконечно гулять туда и обратно по салону…

2. Самостоятельное купание. Присматривать за малышом, пока он плещется в ванне, очень скучно, не правда ли? Куда проще зафиксировать его специальным приспособлением и пойти по своим делам.

3. Учимся ходить. Эти ужасные распорки надевали на ножки годовалым малышам, чтобы те учились ходить. Сюрприз: ребенок бы справился и без них!

4. Облегченные прогулки. Вы тоже ругаете себя, когда малыш «гуляет» на балконе, а не в парке? Просто посмотрите на эту клетку: да-да, малыша туда посадили, чтобы он дышал свежим воздухом.

5. Мамина колыбельная. Вместо того, чтобы петь бесконечные песенки, можно просто подвести к коляске громкоговоритель.

6. Опиум для народа. Опиум прописывали детям с рождения от астмы и дыхательной недостаточности.

7. Ребенок в машине. Никаких автокресел, конечно, не существовало. Такие удерживающие устройства считались верхом безопасности.

8. Странные прогулки. Во время угрозы газовой атаки американские родители выгуливали детей в таких, хм, колясках. Вопрос: зачем было вообще выходить на улицу?

9. Чистота — залог здоровья. Эти чудовищного вида (и наверняка ужасно неудобные!) ошейники надевали детям для того, чтобы у них не пачкалась шея. Просто перечитайте это еще раз.

10. Мамина помощница. Маленьким детям разрешалось практически все, в том числе самостоятельно включать газовую плиту и готовить. Безопасность? Нет, не слышали.