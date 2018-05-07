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ФОТО: традиции воспитания, которые вас ужаснут
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ФОТО: традиции воспитания, которые вас ужаснут 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
1. Путешествуем вместе. «Небесную колыбельку» впервые предложили British Airways: предполагалось, что младенцы должны проводить там все время полета. А что, удобно — не надо развлекать, кормить, бесконечно гулять туда и обратно по салону…
2. Самостоятельное купание. Присматривать за малышом, пока он плещется в ванне, очень скучно, не правда ли? Куда проще зафиксировать его специальным приспособлением и пойти по своим делам.
3. Учимся ходить. Эти ужасные распорки надевали на ножки годовалым малышам, чтобы те учились ходить. Сюрприз: ребенок бы справился и без них!
4. Облегченные прогулки. Вы тоже ругаете себя, когда малыш «гуляет» на балконе, а не в парке? Просто посмотрите на эту клетку: да-да, малыша туда посадили, чтобы он дышал свежим воздухом.
5. Мамина колыбельная. Вместо того, чтобы петь бесконечные песенки, можно просто подвести к коляске громкоговоритель.
6. Опиум для народа. Опиум прописывали детям с рождения от астмы и дыхательной недостаточности.
7. Ребенок в машине. Никаких автокресел, конечно, не существовало. Такие удерживающие устройства считались верхом безопасности.
8. Странные прогулки. Во время угрозы газовой атаки американские родители выгуливали детей в таких, хм, колясках. Вопрос: зачем было вообще выходить на улицу?
9. Чистота — залог здоровья. Эти чудовищного вида (и наверняка ужасно неудобные!) ошейники надевали детям для того, чтобы у них не пачкалась шея. Просто перечитайте это еще раз.
10. Мамина помощница. Маленьким детям разрешалось практически все, в том числе самостоятельно включать газовую плиту и готовить. Безопасность? Нет, не слышали.
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