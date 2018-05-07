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Пять способов поднять ребенку настроение перед школой
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Пять способов поднять ребенку настроение перед школой 

ИД «Собеседник» 51 минуту назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru поговорил с психологом Анной Гарш о том, как превратить безрадостное утро ребенка в ежедневный праздник.
Многие дети не очень хотят по утрам идти в школу. Ведь надо рано просыпаться, сидеть до обеда за учебниками и учиться самостоятельной жизни. Такие неудобства начинающей взрослости зачастую испытывают малыши.
Исправить это можно следующим образом:
1. Вкусный и яркий завтрак
Именно вкусный утренний прием пищи улучшает настроение малыша. Это может быть каша с добавлением орехов (грецких, кедровых, кешью и т.д.), изюма, кураги и даже какао.
Не нужно волноваться, что ваше чадо получит лишние калории. Вообще, специалисты по питанию советуют с утра съедать что-нибудь сладкое, чтобы повысилось настроение. То, что ребенок съел утром, он за день все расходует. Также хорошо, чтобы на столе рядом с тарелкой каши лежали апельсины, мандарины или яркие яблоки.
2. Пожелания
Обычно все просыпаются нехотя, ведь надо куда-то идти и что-то делать… Веселые пожелания — например «хорошего дня», «улыбок», «радужного настроения», «у тебя все получится» — будут радовать не только ребенка, но и всю семью, которая просыпается утром и готовится к рабочему дню. И когда полусонный член семьи увидит такую бумажку, подходя к холодильнику, он уже не будет сидеть за завтраком с грустным лицом.
3. Красивая форма
Приятная на ощупь и стильная одежда всегда создаст настроение и придаст уверенности. Главное — всегда спрашивать у ребенка при покупке одежды: нравится ли ему тот или иной аксессуар. И конечно, наряд нужно продумать с вечера и приготовить его, чтобы утром не собираться впопыхах.
4. Музыка
— Лучше всего просыпаться под позитивную музыку. Главное — не под совсем уж зажигательные треки, которые бьют по мозгам. Можно поставить на будильник приятную светлую мелодию.
5. Следите за тем, что говорите
Не нужно друг друга постоянно подгонять: «Давай быстрее!», «Ты опаздываешь», «Веди себя хорошо». Такие, казалось бы, банальные фразы только раздражают. Научитесь делиться друг с другом позитивом.
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