Пять способов поднять ребенку настроение перед школой

Sobesednik.ru поговорил с психологом Анной Гарш о том, как превратить безрадостное утро ребенка в ежедневный праздник.

Многие дети не очень хотят по утрам идти в школу. Ведь надо рано просыпаться, сидеть до обеда за учебниками и учиться самостоятельной жизни. Такие неудобства начинающей взрослости зачастую испытывают малыши.

Исправить это можно следующим образом:

1. Вкусный и яркий завтрак

Именно вкусный утренний прием пищи улучшает настроение малыша. Это может быть каша с добавлением орехов (грецких, кедровых, кешью и т.д.), изюма, кураги и даже какао.

Не нужно волноваться, что ваше чадо получит лишние калории. Вообще, специалисты по питанию советуют с утра съедать что-нибудь сладкое, чтобы повысилось настроение. То, что ребенок съел утром, он за день все расходует. Также хорошо, чтобы на столе рядом с тарелкой каши лежали апельсины, мандарины или яркие яблоки.

2. Пожелания

Обычно все просыпаются нехотя, ведь надо куда-то идти и что-то делать… Веселые пожелания — например «хорошего дня», «улыбок», «радужного настроения», «у тебя все получится» — будут радовать не только ребенка, но и всю семью, которая просыпается утром и готовится к рабочему дню. И когда полусонный член семьи увидит такую бумажку, подходя к холодильнику, он уже не будет сидеть за завтраком с грустным лицом.

3. Красивая форма

Приятная на ощупь и стильная одежда всегда создаст настроение и придаст уверенности. Главное — всегда спрашивать у ребенка при покупке одежды: нравится ли ему тот или иной аксессуар. И конечно, наряд нужно продумать с вечера и приготовить его, чтобы утром не собираться впопыхах.

4. Музыка

— Лучше всего просыпаться под позитивную музыку. Главное — не под совсем уж зажигательные треки, которые бьют по мозгам. Можно поставить на будильник приятную светлую мелодию.

5. Следите за тем, что говорите

Не нужно друг друга постоянно подгонять: «Давай быстрее!», «Ты опаздываешь», «Веди себя хорошо». Такие, казалось бы, банальные фразы только раздражают. Научитесь делиться друг с другом позитивом.