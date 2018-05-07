Нужно ли читать с детьми книги на «недетские» темы: колонка библиотекаря

Как читать детям книги о непростых данностях нашего мира — таких, как несправедливость, болезнь и смерть? Нужно ли вообще затрагивать эту тему до определенного возраста? Как говорится, не тронь лихо, пока оно тихо. Пусть ребенок живет своей цыплячье-радостной жизнью и даже не догадывается о том, что творится за пределами его «курятника». Все равно ведь рано или поздно обо всем узнает. Это как с сексом, только тут все еще более напряженно. Так считают многие родители.

Однако ребенок — это человек, пусть и маленький. А кто сказал, что человек всегда должен испытывать только положительные эмоции? Ведь сама цивилизация как явление родилась в борьбе с тем, что не устраивало людей, что они всеми силами стремились изжить…

Но бог с ней, с цивилизацией. Давайте проще. Вот мы видим в магазине или библиотеке интересную, на наш взгляд, книгу, но бегло пролистав ее, обнаруживаем, что кто-то из героев там болеет, умирает, теряет близких людей и тому подобное. Мы глядим на беспечное любимое чадо и думаем: «А как он/она воспримет это?» И начинаем сомневаться. И книгу в большинстве случаев не берем.

Один папа, который ходит в нашу библиотеку, настроен крайне решительно — такие книги он не читает детям никогда. Однажды он поделился со мной своими мыслями на этот счет:

Это большая ошибка — подсовывать детям книги, живописующие страдания, смерть и прочие ужасы.

В лучшем случае это расстроит ребенка и уменьшит в нем желание читать, в худшем — нанесет ему психологическую травму. Обычно причина, по которой детей принуждают читать тяжелые и совсем не детские книги — это квазирелигиозная вера в наличие у «серьезной» литературы волшебных свойств. Поэтому-то детей в школе насильно заставляют читать Льва Толстого и Достоевского — из-за чего вырабатывают стойкое отвращение к классической литературе (или даже к любой литературе вообще).

Между тем исключительно важно убедить ребенка в том, что чтение — это увлекательное и радостное занятие, а вовсе не самоистязание. Поэтому пусть ребенок читает веселые и интересные книги с хорошим концом. Не надо его мучить описаниями страданий, болезней, смертей — ничего, кроме вреда это ребенку не принесет!

Точно так же считают многие родители. Ведь переживания ребенка по поводу прочитанной книги могут быть мучительными, далеко не каждый скажет об этом родителям.

Я до сих пор видеть не могу книгу «Белый Бим Черное ухо».

Весь текст для меня — нарастающий кошмар, который заканчивается смертью замечательного и доброго пса. Давайте вспомним классический святочный рассказ Ганса Христиана Андерсена «Девочка со спичками».

В нем маленькая девочка, продавщица спичек, замерзает на улице…

«Морозным утром за выступом дома нашли девочку: на щечках ее играл румянец, на губах — улыбка, но она была мертва; она замерзла в последний вечер старого года. Новогоднее солнце осветило мертвое тельце девочки со спичками; она сожгла почти целую пачку.

— Девочка хотела погреться, — говорили люди. И никто не знал, какие чудеса она видела, среди какой красоты они вместе с бабушкой встретили Новогоднее Счастье».

Вот мне лично кажется, что такое дети читать не должны.

Особенно ребята из тех семей, где к идее существования Бога и посмертной жизни относятся скептически. Потому что объяснить этакий умиленно-просветленный конец рассказа родители-атеисты просто не смогут.

Вообще, немного отклоняясь от темы, скажу — сейчас идет пересмотр литературного наследия датского классика. Вот что говорит известная литературовед Людмила Юльевна Брауде:

«Долгое время Андерсена считали писателем для детей, которого могут читать и взрослые. Сейчас существует обратная тенденция, что Андерсен создавал свои произведения для взрослых, но что их могут читать и дети».

Дети могут читать замечательные сказки Андерсена, но вот этот конкретный рассказ «Девочка со спичками» вызывает у меня большие сомнения. Может быть, я неправа, и предвижу, что мое мнение многим не придется по душе, но все-таки выскажу его.

Читайте детям непростые, тяжелые, пробуждающие духовный поиск книги, но только если:

1) в этих книгах есть любовь и надежда; 2) реакция ребенка на эти книги не выходит за границы нормы.

Поясню: в книге не должно быть безысходности.

Бесспорно, в жизни ее хватает, но для принятия этого факта нужна зрелая, сформировавшаяся психика (которая подчас не у каждого взрослого есть, кстати). Пусть будут тяжелые психологически описания страданий, смертей и травм (например, в книгах про войну). И можно обойтись без хэппи-энда и птицы счастья завтрашнего дня. Но пусть в книге происходят какие-то подвижки к лучшему, пусть герой переоценивает окружающую реальность так, чтобы обрести в ней свой, согревающий душу смысл. (В качестве чего-то такого для школьного возраста могу посоветовать книги Петера ван Гестела «Зима, когда я вырос» и Ульфа Старка «Чудаки и зануды»).

И второй момент: следите, какие эмоции возникают у вашего ребенка в ответ на содержание книги.

Сочувствие, грусть, даже злость — это нормально! Ребенок переживает, понимает чувства персонажей книги, болеет душой за любимых героев… Но если ребенок по ночам просыпается в истерике или в слезах, потому что ему снятся страдания или смерть персонажа, если его мучают кошмары, если резко меняется его поведение — например, веселый и доверчивый малыш становится пугливым и все время жмется к вам, то значит, что трудная книга была прочитана напрасно и скорее во вред… В чтении надо делать упор на то, что интересно ребенку: сначала старайтесь читать ему занимательные (занимательные для ребенка, а не для вас!) книги, а потом всячески поддерживайте чтение ребенком интересных ему книг, журналов.

В детской психологии существует проблема «запускающей» книги.

Предполагается, что какая-то книга должна запустить у ребенка интерес к чтению, увлечь и захватить его, стать стимулом к чтению более серьезных произведений. Так вот, если в самом начале знакомства с книгами какое-то произведение сильно напугает малыша, то велик шанс не запустить интерес к чтению, а наоборот, затормозить его.

Но как же сочувствие другим людям, как же различение добра и зла, как же понимание проблем мира? Разве не может получиться так, что без серьезных книг ребенок ничего этого знать не будет?

Такие страхи напрасны. В детской и подростковой литературе всегда побеждают хорошие герои, и если ребенок с восхищением следит, как веселые и удачливые персонажи одолевают негодяев, то плохому это его точно не научит.

С другой стороны, долгое и мучительное (для читателя) описание страданий героя и его последующей гибели ничего, кроме негативных эмоций, у ребенка не вызовет.

Предвосхищая вопросы, скажу: нет, я не за то, чтобы изнежить ребенка, сделать его душевно слабым.

Я просто призываю находить золотую середину — соразмерять особенности темперамента ребенка с рассказанной в книге историей.

Каждому из нас нужно решить непростую задачу — сделать так, чтобы ребенок мог усвоить понятия жестокости, жизни и смерти, не получив психологическую травму. Вообще ребенок начинает познавать жестокость, страдания и смерть как явления с самого начала чтения. Например, возьмем сказку «Красная Шапочка». Бабушка болеет, потом ее и Шапочку съедает волк… Это же проявление жестокости. Поэтому нужно постепенно подталкивать маленького человека к осмыслению того, что помимо любви и доброты есть другой мир — мир несправедливости, жестокости, смерти, злости. Кстати, сказки для этого подходят лучше всего.

И все же пусть в книгах, которые читают наши дети, любовь и доброта снова и снова спасают этот мир.

Как в этой книге, одной из моих любимых:

— Пусть праздник продолжается, — прошептал дедушка.

Он держал в ладонях мои и мамины руки. Луна струила на нас свое сияние. Дедушка закрыл глаза и откинулся на подушки. Мы молчали. Просто стояли, а он держал наши руки, и дыхание его становилось все слабее, пока не затихло совсем.

Я наклонилась и потерлась носом о его нос — так мы делали, когда я была совсем малявкой, а он — добрым мудрым Богом. Усы кололись, и мне почудилось, что дедушка улыбается мне.

А жизнь и праздник продолжались в ночи. (Ульф Старк, «Чудаки и зануды»)

Фото: Shutterstock.com