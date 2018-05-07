Дарья Пынзарь: «Мы воспитываем детей так, чтобы они не закатывали истерик в торговом центре»

На этот раз мы попросили Дарью раскрыть свои секреты в виде блиц-интервью (напомним, полтора года назад на «Летидоре» выходило большое интервью с известной телеведущей). Мы придумали начало фразы и попросили Дашу продолжить ее. Смотрите, что из этого вышло.

О материнстве

Идеальный возраст для рождения ребенка — это…любой возраст! Потому что для каждого родителя ребенок уже идеальный, самый любимый, самый сладкий и хороший.

Третий ребенок должен появляться в семье, когда…семья готова материально. Как бы это скучно ни звучало, к сожалению, мы живем в материальном мире. И родителям нужно обязательно суметь обеспечить своих детей.

Между «готовить», «убирать» или «гулять с детьми» я выберу…однозначно, гулять с детьми!

Изобретение, которое разделило мою материнскую жизнь на «до» и «после» — это…подгузники. Я боюсь представить, как бы мы жили без них. Наши мамы были героинями!

В любой сложной ситуации, чтобы успокоиться, я…всегда считаю до трех. И неважно, позитивная ситуация или негативная — нужно все равно сосчитать до трех.

Раз — успокаиваешься. Два — мысленно настраиваешься на нужную волну. И три — ты понимаешь, как примерно начать действовать.

Когда дети спросят, как они появились на свет, я отвечу…что они зародились у меня в животике, потому что мы с папой друг друга любим. Кстати, недавно Теме я именно так и сказала. О других процессах он пока не спрашивал, но если спросит, то я отвечу правду.

О воспитании детей

Если мой ребенок начнет кататься по полу торгового центра и в истерике требовать игрушку, я…буду стоять и ждать, пока он успокоится. Я не буду его успокаивать, не буду его дергать. Сначала буду просто наблюдать, а потом попытаюсь договориться. Но покупать игрушку точно не стану.

Мы воспитываем мальчиков так, чтобы они не закатывали истерик в торговом центре. И ни разу такого не было!

Если мой сын заявит, что хочет сделать татуировку, я…спокойно к этому отнесусь. Если хочет, пусть делает.

Если сын обманет меня, я…пойму, что ребенок мне не доверяет. А поэтому буду стараться найти к нему подход.

Об отношениях с мужем

Если я могу купить обновку только одному члену семьи, то порадую…мужа. Для мальчиков это послужит примером того, что папа и мама любят друг друга. А если выбирать не нужно, то порадую всю семью чем-нибудь вкусненьким.

В присутствии мужа я ни за что не буду…секретничать с подругой.

Телефон мужа…раньше я проверяла постоянно. Но это было лет семь назад. Тогда я должна была знать все. А сейчас не проверяю.

Сделаю это только в том случае, если буду беспокоиться. Но поводов Сережа мне не дает.

Если подруга попросит дать совет, прощать ли измену мужа, я…ничего не отвечу. Потому что мое мнение может разрушить семью. Я промолчу или скажу: «Не спрашивай меня, пожалуйста».

Если муж на рождение ребенка не сделал бы мне подарок, я…обиделась, наверное. Сложно представить такую ситуацию, потому что у меня такого не было. Но если бы так произошло, я бы сказала Сереже: «Как так?!»:-)

Фото: личный архив Дарьи Пынзарь

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