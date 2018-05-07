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Дарья Пынзарь рассказала, как отреагирует, если сын закатит истерику в торговом центре
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Дарья Пынзарь рассказала, как отреагирует, если сын закатит истерику в торговом центре 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Дарья Пынзарь однажды уже давала большое интервью нашему сайту, поэтому на этот раз «Летидор» попросил маму раскрыть секреты материнства и гармоничной семейной жизни, отвечая на короткие вопросы.
Мы предлагали Дарье начало фразы, а она заканчивала ее так, как считала нужным. Так, например, блогер продолжила нашу фразу «Если мой ребенок начнет кататься по полу торгового центра и в истерике требовать игрушку, я…»:
«…буду стоять и ждать, пока он успокоится. Я не буду его успокаивать, не буду его дергать. Сначала буду просто наблюдать, а потом попытаюсь договориться. Но покупать игрушку точно не стану. Мы воспитываем мальчиков так, чтобы они не закатывали истерик в торговом центре. И ни разу такого не было!»
Были и другие занятные вопросы и не менее любопытные ответы.
instagram@darya_pinzar86
Если мой сын заявит, что хочет сделать татуировку, я…
«…спокойно к этому отнесусь. Если хочет, пусть делает.»
Если сын обманет меня, я…
«…пойму, что ребенок мне не доверяет. А поэтому буду стараться найти к нему подход.»
Когда дети спросят, как они появились на свет, я отвечу…
«…что они зародились у меня в животике, потому что мы с папой друг друга любим. Кстати, недавно Теме я именно так и сказала. О других процессах он пока не спрашивал, но если спросит, то я отвечу правду.»
Не менее интересным оказались ответы Дарьи Пынзарь на тему отношений с мужем. Выяснилось, например, что телеведущая не проверяет мобильный телефон мужа, хотя и грешила этим 7 лет назад.
Фото: instagram@daryapinzar86_
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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