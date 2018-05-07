53-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис стала мамой во второй раз

Скромница из сериала «Секс в большом городе» снова стала мамой. По сообщениям портала US Weekly Кристин Дэвис усыновила второго ребенка. На этот раз актриса стала мамой сына. Напомним, в 2011 году она удочерила новорожденную темнокожую девочку Джемму Роуз, которой сейчас 7 лет.

Личная жизнь Кристин всегда была покрыта тайной. Известно, что актриса не была замужем. Но ее неоднократно видели в ресторанах Лос-Анджелеса в компании режиссера Ника Леоне. Сама Дэвис не комментирует свои отношения с мужчинами.

С большей охотой она говорит о детях. В частности, Кристин в интервью рассказывала, что только после удочерения девочки она поняла проблемы людей темнокожих людей.

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Фото:Global Look Press