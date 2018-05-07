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Кристин Дэвис усыновила второго ребенка
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Кристин Дэвис усыновила второго ребенка 

Журнал ОК! 57 минут назад
В семье Кристин Дэвис произошло пополнение. По сообщениям зарубежных СМИ актриса сериала «Секс в большом городе» усыновила мальчика. Первым эту новость рассказал журналист Марк Малкин в своем Facebook.
Эксклюзивная информация! Кристин Дэвис стала мамой во второй раз. Она усыновила мальчика, — написал Малкин.
Кристин Дэвис с дочерью
Напомним, что 53-летняя Кристин Дэвис никогда не была замужем. В 2011 году она удочерила темнокожую девочку Джемму Роуз, которой сейчас уже 7 лет. В разговоре с журналистами актриса рассказывала о всех ужасах усыновления. По ее словам, представители опеки обязуют приемных родителей относиться к детям как няни, потому что биологические родители всегда имеют право передумать и забрать малыша. В Калифорнии на эту процедуру дается двое суток. К счастью для Кристин, за Джеммой никто не пришел. О происхождении второго малыша и о его возрасте пока ничего неизвестно.
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