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В Абакане мальчик остался сиротой при живых родителях
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В Абакане мальчик остался сиротой при живых родителях 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Резонансный случай произошел в столице Хакасии. Родителей десятилетнего мальчика лишили прав по решению суда еще в сентябре прошлого года. Как выяснилось, супруги абсолютно не занимались воспитанием ребенка и вели аморальный образ жизни. Тогда с них также взыскали алименты. Однако по прошествии длительного времени супруги не изменили своего отношения к воспитанию сына.
«Они по-прежнему не интересуются ребенком, не заботятся о его развитии и содержании, ведут асоциальный образ жизни, имеют задолженность по алиментам», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Хакасия. Это и стало поводом для обращения органов опеки и попечительства в суд.
В итоге Абаканский городской суд принял решение о лишении родительских прав непутевых родителей. Решение суда пока не вступило в законную силу, и стороны по делу имеют право на его обжалование. Надо сказать, что это не первый подобный случай наплевательского отношения к своим детям. Аналогичный случай произошел также в Абакане, но несколько раньше.
Так, в суд обратилась женщина, что отец 12-летних сыновей-близнецов не платит алименты и не интересуется судьбой мальчиков. В ходе разбирательств было установлено, что мужчина накопил задолженность по алиментам свыше 800 тыс. рублей.
Фото: рixabay.com
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