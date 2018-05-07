Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде

На нашей планете живут миллиарды людей, и каждый обладает уникальными особенностями. Но есть люди, о которых знают не только их близкие, но и многие другие. К их числу относится юная канадка Кенади Журден-Бромли, самая крошечная девочка в мире.

Ещё во время беременности мать девочки волновалась, что живот остаётся слишком маленьким даже на внушительном сроке, но врачи успокаивали её. Малышка появилась на свет 13 февраля 2003 года. Рост крохи был всего 28 сантиметров, а вес чуть больше килограмма. Врачи давали неблагоприятные прогнозы, но Кенади выжила. Только в 8 месяцев медики обнаружили, что у девочки очень редкое генетическое заболевание — примордиальная карликовость. В мире сейчас живёт не более сотни людей с этой болезнью. Сейчас миниатюрной девочке 15 лет, она ведёт довольно активный образ жизни: ходит в школу, занимается спортом и даже снимается в кино.