Ещё
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде 

Рамблер 32 минуты назад
На нашей планете живут миллиарды людей, и каждый обладает уникальными особенностями. Но есть люди, о которых знают не только их близкие, но и многие другие. К их числу относится юная канадка Кенади Журден-Бромли, самая крошечная девочка в мире.
Ещё во время беременности мать девочки волновалась, что живот остаётся слишком маленьким даже на внушительном сроке, но врачи успокаивали её. Малышка появилась на свет 13 февраля 2003 года. Рост крохи был всего 28 сантиметров, а вес чуть больше килограмма. Врачи давали неблагоприятные прогнозы, но Кенади выжила. Только в 8 месяцев медики обнаружили, что у девочки очень редкое генетическое заболевание — примордиальная карликовость. В мире сейчас живёт не более сотни людей с этой болезнью. Сейчас миниатюрной девочке 15 лет, она ведёт довольно активный образ жизни: ходит в школу, занимается спортом и даже снимается в кино.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х40
Виктория Боня удивила асиметричной грудью15
Летучая показала «персик» в красном бикини37
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами31
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
00:15
Виктория Боня удивила асиметричной грудью
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение