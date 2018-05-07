Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на 5 этаже в Кемерове

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, инцидент произошел в одном из домов на бульваре Строителей в областном центре. Мама малыша ушла в магазин, оставив ребенка под присмотром старшего 15-летнего сына. Когда подросток увидел из окна, что мать возвращается домой, он занялся своими делами. В это время малыш взобрался на подоконник, смог открыть окно и выпал. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту проводится процессуальная проверка, по её результатам будет принято решение. Если будет установлено, что мальчик выпал по вине родителей, то их могут привлечь к уголовной ответственности.