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Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на 5 этаже в Кемерове
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Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на 5 этаже в Кемерове 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, инцидент произошел в одном из домов на бульваре Строителей в областном центре. Мама малыша ушла в магазин, оставив ребенка под присмотром старшего 15-летнего сына. Когда подросток увидел из окна, что мать возвращается домой, он занялся своими делами. В это время малыш взобрался на подоконник, смог открыть окно и выпал. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По факту проводится процессуальная проверка, по её результатам будет принято решение. Если будет установлено, что мальчик выпал по вине родителей, то их могут привлечь к уголовной ответственности.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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