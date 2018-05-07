Подросток вышел из комы после того, как родители решили отдать его органы

Тринадцатилетний Трентон МакКинли, перенесший состояние клинической смерти после несчастного случая, вышел из комы вскоре после того, как врачам разрешили пересадить его органы другим пациентам.

Мальчик получил тяжелую травму головы во время катания на тележке, прицепленной к небольшому вездеходному автомобилю «багги». Из-за резкого торможения, повозка, в которой находился ребенок, перевернулась и придавила ему голову.

Мальчика экстренно доставили в центр медицинской хирургии, где у него обнаружили сразу семь переломов черепа.

Прибывшей в больницу Дженнифер Рейндл, матери Трентона, сообщили, что он провел около четверти часа в состоянии клинической смерти.

«Когда Трентон пришел в себя, врачи сообщили мне, что он уже никогда не вернется к нормальной жизни. Его мозг настолько пострадал, что ребенок обречен быть овощем, даже если выживет», — рассказала она FOX10 News.

Следующие несколько дней ребенок балансировал между жизнью и смертью. Его мозг полностью атрофировался из-за дефицита кислорода. Мальчик совершенно не двигался и с трудом дышал.

Потеряв надежду на выздоровление сына, убитые горем родители решили помочь другим тяжело больным детям. Они подписали согласие на трансплантацию органов Трентона.

«Пять детей ждали органы, и эти им подходили. Было бы несправедливо пытаться вернуть нашего ребенка с того света, делая ему тем самым только хуже, — считает мать. — Я знала, что он сам бы без колебаний поступил так же».

Но за день до запланированного отказа от искусственного жизнеобеспечения, Трентон неожиданно пошел на поправку. Врачам пришлось отменить трансплантацию органов и возобновить борьбу за физическое здоровье мальчика.

С тех пор он перенес три хирургических операции и продолжает восстанавливаться. Самые страшные опасения врачей не оправдались: кислородное голодание мозга, вызванное остановкой сердца, не оказало критического влияния на организм ребенка.

На странице матери Трентона в Facebook, есть видео, как вернувшийся к жизни ребенок забрасывает мяч в баскетбольное кольцо.

Несмотря на сохраняющиеся проблемы с нервами и периодически повторяющиеся припадки, он снова начал разговаривать и даже, как уверяет Дженнифер, демонстрировать чувство юмора.

По словам Трентона, тяжелый удар об бетон — последнее, что ему удается вспомнить.