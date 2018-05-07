Жена основателя шоу «Уральские пельмени» рассмешила поклонников видео с младшей дочкой

В семейном Instagram Дмитрия Соколова , известного многим по выступлениям в шоу «Уральские пельмени», и его жены Ксении появился новый пост с участием их младшей дочери Сони. Страницу обычно ведет жена шоумена Ксения. На этот раз она решила показать, как мило играет вместе с дочкой в прятки.

Ку-ку, 😂😂😂

— коротко подписала она ролик.

«Такая смешная😁», «Милота!😍», «Ахаха, знакомо…», — комментируют пользователи. Многие отметили, что малышка очень похожа на своего отца: «Папа вылитый», «Папина копия!», «Папина дочка. Один в один», «Дима нашел омолаживающие капли и что-то там перепутал с дозировкой😃 — это он, 100%!»

Напомним, всего у Дмитрия Соколова, помимо Вани, пятеро детей. Недавно Ксения родила дочку. О рождении третьей малышки пара сообщила в социальных сетях 19 мая. Интересно, что вначале супруги решили назвать ребенка Иоанной, однако позже передумали и удалили запись об этом из соцсетей. Теперь они зовут ребенка Соней.

От первого брака у Дмитрия Соколова есть сын Александр и дочь Анна. С женой Ксенией юморист растит троих совместных детей — четырехлетнюю дочь Машу, сына Ивана, которому 19 апреля исполнится три года, и маленькую Соню. Пара поженилась в 2011 году.

Фото: Instagram / @sokolovedk_