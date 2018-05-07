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Педагог и ученица Детского телевизионного центра приняли участие в тургеневской акции
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Педагог и ученица Детского телевизионного центра приняли участие в тургеневской акции 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
В этом году вся страна отмечает 200-летие Ивана Сергеевича Тургенева. Именно этому событию и посвящена всероссийская акция «Отцы и дети читают роман „Отцы и дети“. С 15 января по 30 апреля все желающие присылали организаторам видеоролики, где участники читали по ролям фрагменты из романа. В мае на официальном сайте конкурса стартовало общественное голосование за лучшее исполнение.
Ребята из детского телевизионного центра тоже приняли участие в акции. Педагог студии „Искусства звучащего слова“ Ирина Храмова и ее ученица Анна Шинкарева прочитали отрывок из XVI главы. Видео получилось необычным — все чтение строилось в виде диалога. Казалось, что просто встретились две подружки и сплетничают про героиню романа Анну Сергеевну Одинцову.
— Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего—то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хотелось всего, — так легко и непринужденно прочитала Анна Шинкарева.
Голосование за лучшие фрагменты продлится до 1 июня. Всего выберут 180 победителей, которые получат возможность профессионально записывать свои отрывки в течение всего лета. Именно из этих видеороликов создадут видеороман, озвученный голосами „отцов и детей“ современности.
Фото: Образовака
Видео из личного YouTube-канаола Ирины Хромовой
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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