Я не успеваю… Жизнь работающих матерей

С того времени, как мои дети были ещё маленькими, прошло достаточно времени. И как многие матери я всё ждала, когда же будет легче. Вот старшему уже 5, но младший ещё совсем малыш, я снова не сплю ночами, учусь в институте, между коликами и недосыпом пытаюсь писать курсач и надеюсь, что ещё немного и станет легче. Вот детям уже 6 и год, подбираются возрастные кризисы и лезут-лезут зубы. Старший ревнует, а младший требует постоянно играть со мной, я пытаюсь разорваться между ними и опять надеюсь, что скоро станет легче. И вот сейчас одному уже 9, а другому почти 4. Уроки, школа, детские межличностные отношения, моя работа и учёба и теплящаяся надежда, что нужно ещё чуть-чуть подождать и отпустит. Мысль, что материнство вечно, накрывает, как купол, гулко звенит в ушах. Осознание, что трудности — это навсегда и легче уже не станет, сжимает сердце. Я почти попрощалась с надеждой, почти отпустила её, почти…

Сейчас я работающая и учащаяся мать двоих детей без права передышки. Так живут многие из нас, разрываясь между семьёй и своими трудовыми обязанностями. Мы приходим с работы, стоим вторую смену у плиты, делаем с детьми уроки, отвечаем на вопросы, улыбаемся, пытаемся поверить, что это и есть счастье: усталость и желание сдохнуть под вечер.

По правде говоря, в материнстве не становится легче, проблемы накрывают валом от года к году, а мы просто пытаемся не сломаться. Мало того, мы стараемся держать лицо, быть хорошими работницами, приносить в клювике в семейный бюджет денежку, не ронять имидж хорошей матери и жены и при этом жить. И это не просто стремление к совершенству, это уже не желание стать суперменом в своей семье — это скорее страх сдаться и показать, что ты не справляешься. И твой грех даже не в том, что ты работаешь, учишься и при этом пытаешься не прибить двух детей, а в том, что ты можешь со всем этим не справиться.

Когда я пишу эти строки, я думаю о том, что, наверное, надо больше стараться, правильно рассчитывать время, выкраивать отдых, заботиться о себе… и тогда проблем не будет. А если я всего этого не могу, если в этой круговерти дел и проблем я ломаюсь, то я просто плохо стараюсь — никчёмная я мать. И сразу в голове всплывают все эти женщины прошлого, мол, они и корову доили, и в поле рожали, и за водой до колодца бегали, и ничего. А мы неженки. И вот здесь я позволяю себе остановиться. В моей памяти хорошо отпечатался образ моей бабушки, я видела её только на фотографиях. Статная женщина с суровым лицом, она никогда не была мягкой, казалось, она была создана для этих вечно горящих изб и бегущих коней. У неё было пятеро детей, она работала до последнего вздоха и умерла в 64 года… Если бы можно было впихнуть в свою жизнь невпихиваемое, если бы можно было растянуть сутки на 50 или 60 часов, тогда мы наверняка успевали бы выспаться, наложить маску на лицо, почитать любимую книжку и хорошо поработать на благо семьи. Я уверена, что моя бабушка делала всё и немного больше, чтобы работать и воспитывать пятерых детей. Она смогла, она сделала всё, что от неё зависело, и так рано умерла.

И когда я слышу про «надо всё успевать» или «вы просто неправильно рассчитываете время», я понимаю, что это всё вообще не про реальность. Потому что в реальности задолбанные мамы пытаются работать и быть матерями. И если так случилось, что это всё без улыбки, то это не большой грех. Нет нашего греха в том, что мы не успеваем, что часто выбираем между карьерой и материнством. Но при этом слышим на это: «Кукушка, ей деньги важнее детей». Нет греха в том, когда мы сдаёмся и выбираем материнство вместо работы, и это не про лень или скудность ума, а скорее про страх не справиться.

К сожалению, в материнстве выбор всегда очень дорогой. Как ни старайся всё успеть и сделать, всё равно ВСЁ не получится. И часто я выбираю весь день рычать на детей и работать, потому что по-другому невозможно. Иногда я выбираю быть фиговым сотрудником, но оставаться доступной и тёплой матерью. А иногда я выбираю себя, чтобы просто жить.