Малыш появился на свет в машине скорой: бригада медиков приняла стремительные роды у 38-летней тюменки

В минувшее воскресенье, 6 мая, бригада медиков приняла стремительные роды у 38-летней тюменки. Малыш появился на свет прямо в автомобиле скорой помощи. — Звонок от мужа роженицы поступил в 18:25, медики прибыли через 12 минут, а спустя еще 18 минут во время транспортировки в роддом № 2 на свет появился мальчик. Вес малыша — три килограмма, а рост — 50 сантиметров. Ребенок родился с обмотанной вокруг шеи пуповиной, но это не стало угрозой для жизни новорожденного. Опытный фельдшер быстро освободил малыша, и тот громко закричал, — рассказали в пресс-службе скорой помощи.

Известно, что когда начались роды тюменка находилась дома. Появившийся на свет малыш стал вторым ребенком в семье. 19 января тюменский врач принимал стремительные роды ночью на стройке при свете фонарика, а в Рождество бригада скорой помощи приняла стремительные роды у тюменки дома. В праздник в 20:05 бригада прибыла на вызов, а уже через 5 минут малыш появился на свет.

По информации медиков, ежегодно в Тюмени и в Тюменской районе дома и по пути в роддом рожают около 60 женщин.