В районе Зюзино открылся «Семейный клуб»

На базе спортивно-досугового центра «Ратмир» по инициативе членов молодежной палаты Зюзино стартовал новый районный проект «Семейный клуб».

В рамках данного проекта для многодетных жителей района и их детей каждую неделю будут работать бесплатная школа подготовки детей к первому классу, уроки репетиторства по основным предметам школьного курса (математике, русскому и английскому языку), кружок рисования для детей от 2-3 лет и мастер-классы для родителей.

Но главная особенность клуба в том, что по субботам с 12-00 до 13-30 любая семья может прийти в клуб полным составом и с пользой провести время, одновременно организовав развивающие игры для малышей, подготовку к школе детей постарше и стопроцентное выполнение домашних заданий на грядущую неделю самыми старшими школьниками, при этом сами родители могут пообщаться между собой или попробовать себя в одном из творческих направлений, например, научиться делать поделки из шерсти, красивые головные уборы или пройти уроки визажа.

Помимо субботних встреч, репетиторы школы в течение недели будут помогать детям в учебном процессе.

Всем желающим посетить «Семейный клуб» необходимо заранее записаться и высказать свои предложения и предпочтения по телефону: 8 (985) 817-66-05.