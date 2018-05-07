Петербурженка так увлеклась беседой с подругой, что потеряла 3-летнего сына 

6 мая, во время прогулки в Московском парке Победы 35-летняя петербурженка потеряла своего ребенка, который катался на велосипеде, сообщает «neva.today».
Женщина заболталась с подругой и не заметила, как 3-летний сын уехал в неизвестном направлении.
Мать сразу же обратилась в полицию, сообщив о пропаже ребенка.
Сотрудники правоохранительных органов сразу же приступили к поискам и вскоре обнаружили мальчика в другом конце парка.
Сына передали счастливой матери, противоправных действий в отношении ребенка не предпринималось.