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Петербурженка так увлеклась беседой с подругой, что потеряла 3-летнего сына
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Петербурженка так увлеклась беседой с подругой, что потеряла 3-летнего сына 

АиФ Санкт-Петербург 26 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
6 мая, во время прогулки в Московском парке Победы 35-летняя петербурженка потеряла своего ребенка, который катался на велосипеде, сообщает «neva.today».
Женщина заболталась с подругой и не заметила, как 3-летний сын уехал в неизвестном направлении.
Мать сразу же обратилась в полицию, сообщив о пропаже ребенка.
Сотрудники правоохранительных органов сразу же приступили к поискам и вскоре обнаружили мальчика в другом конце парка.
Сына передали счастливой матери, противоправных действий в отношении ребенка не предпринималось.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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