Как научить ребенка кататься на велосипеде

Совместный досуг с ребенком позволит вам укрепить семейные отношения. Таким объединяющим хобби могут стать велопрогулки. Если вы получаете удовольствие от поездок на велосипеде, малыш это заметит и тоже захочет попробовать. Ребенок будет учиться познавать все прелести езды вместе с вами. В дальнейшем катания в соседнем парке могут перерасти в длительные поездки на природу. Такое времяпровождение подарит массу позитивных эмоций и впечатлений. В этой статье мы рассмотрим основные шаги, которые помогут вам быстро и безболезненно научить ребенка кататься на велосипеде.

Техника безопасности

В независимости от того, какой велосипед вы будете использовать для обучения, не забывайте о технике безопасности. Эти простые правила помогут уберечь малыша от травм:

В первую очередь приобретите шлем. Он должен плотно прилегать к голове и соответствовать ее размеру. Правильно отрегулируйте подбородочный ремешок, убедитесь, что он крепко держится.

Не забывайте про наколенники, налокотники и детские перчатки.

Выбирайте удобную и простую обувь, подошва не должна скользить. Не разрешайте ребенку ездить в шлепках, босоножках или босиком, ступня может соскочить с педали, и сорванец поранит пальцы.

Одежда должна быть удобной и не сковывать движения. При езде на двухколесном велосипеде выбирайте плотно прилегающие брюки, так как широкие штаны могут попасть в велосипедную цепь.

Перед первой ездой по асфальту предложите ребенку покататься на траве. Так малыш не сможет развить слишком высокую скорость, а травинки помогут сохранить равновесие.

Носите с собой бинт, лейкопластырь, зеленку и перекись водорода. С помощью этих средств вы сможете обработать рану ребенка.

Беговел

Начните обучение езды на велосипеде с беговела (двухколесный велосипед без педалей). Ребенок сам отталкивается ногами от земли и регулирует скорость. Так он научится не бояться быстрой езды, сумеет держать баланс и вписываться в повороты. С беговела переходите на трехколесный велосипед, если малыш не достиг трехлетнего возраста. Ребенок постарше может начать свое знакомство с двухколесным транспортом.

Трехколесный велосипед

Первую поездку на трехколесном велосипеде можно совершать, когда малышу исполнится полтора года. В этом возрасте он сумеет быстро овладеть самыми простыми и базовыми навыками езды на железном коне: поворачивать руль и крутить педали. Чтобы заинтересовать малыша, посадите на велосипед его любимую игрушку и покатайте ее по квартире. Позвольте ребенку самому везти плюшевого друга. Когда он освоится с новым транспортом, положите его ручки на руль и покрутите в разные стороны. Затем аккуратно посадите кроху на сиденье и установите его ступни на педали. В начале обучения можно закрепить ножки мягкими широкими резинками, чтобы они не соскальзывали. Со временем малыш научится чувствовать упор и привыкнет кататься на велосипеде без креплений. Освоив свой первый трехколесный велосипед, ребенок захочет ездить быстрее и на расстояния дальше соседней комнаты. Неизбежны падения, ссадины и первые слезы. Объясните малышу, что падать и ошибаться — это нормально. Дайте немного времени крохе отдохнуть и отвлечься после падения, а затем подбодрите его и возвращайтесь к железному другу.

Двухколесный велосипед

После прохождения всех предыдущих шагов можно обучать ребенка катанию на двухколесном велосипеде. Чтобы упростить езду, прикрепите к велосипеду маленькие тренировочные колеса. Они обезопасят ребенка от падений и помогут сориентироваться в новом способе передвижения. Покажите малышу, как садиться на двухколесный велосипед. Для этого перебросьте одну ногу через заднее колесо, оставаясь поверх центральной части транспорта. После этого усадите ребенка, следите за тем, чтобы его ступни полностью стояли на земле. Когда малыш комфортно устроится, скажите ему, чтобы он покрутил педали. Перед поездкой положите свою руку сзади под сиденье и не убирайте в процессе катания. Будьте рядом с ребенком, пока он не привыкнет. Через пару недель перейдите к следующему этапу обучения без тренировочных колес. Ребенок должен удобно сесть и начать медленно крутить педали. Вы в это время держите велосипед прямо и идете рядом с ним. Таким образом, в случае падения малыш сможет спрыгнуть с транспорта и не пораниться. Следите за тем, чтобы велосипед не качало из стороны в сторону. Езда должна быть ровной. Узнайте о самочувствии и настроении вашего ребенка, удобно ли ему, готов ли он попробовать поехать сам. Предупредите малыша о том, что отпустите велосипед. В случае положительной реакции — сделайте это медленно и продолжайте идти и поддерживать ребенка. Не критикуйте и не ругайте его за промахи. При потере баланса посоветуйте малышу повернуть руль в сторону наклона. При наклоне велосипеда в левую сторону — поворачиваем налево, если в правую — направо. Если малыш упадет, помогите ему подняться, проверьте, нет ли ушибов и царапин. При необходимости обработайте раны и перенесите обучение на другое время. Похвалите ребенка, поощрите вкусным десертом или походом в кино. На следующий день возобновите поездку. Продолжайте идти рядом с ребенком, пока есть такая необходимость. Чтобы научить малыша кататься на велосипеде самостоятельно, может потребоваться несколько недель. Вам придется запастись терпением. Не заставляйте ребенка садиться на велосипед, если он этого не хочет.

Как выбрать велосипед

Учитывайте тот факт, что ребенок будет сам нести велосипед, поднимать его на пригорки и лестничную площадку. Вы не всегда сможете быть рядом, чтобы ему помочь. Поэтому выбирайте самый легкий и простой транспорт. Не слушайте похвалы продавца об усовершенствованной модели, если она весит больше, чем смог бы поднять ваш ребенок. Оптимальный вес велосипеда для малыша 5-6 лет — 5 килограммов, для детей постарше — до 8-ми килограммов. Также вы можете открутить тяжелый багажник, подножку или запасные колесики, чтобы облегчить массу железного друга. Велосипед должен соответствовать возрасту ребенка. Чтобы убедиться в его правильном размере, посадите малыша на сиденье и отметьте, в каком положении находится его нога. Если стопа твердо стоит на земле, то велосипед подходит по размеру, если нога болтается или ребенок чувствует дискомфорт — отказывайтесь от покупки. Обычно ребенок вырастает из велосипеда за год-два. В целях экономии вы можете приобрести подержанный товар. Проверьте легкость хода, маневренность, удобство сиденья, исправность шин и тормозов. Велосипед должен быть выполнен из качественного материала и не иметь острых углов, которые могут нанести вред ребенку.