Синдром Лолиты. Раннее материнство — норма или трагедия?

Беременеть в юном возрасте означает одно: по сути, ребёнок рожает ребёнка. Возможно ли счастливое материнство до совершеннолетия, узнал у специалистов журналист « АиФ-Нижний Новгород ».

Разные судьбы

Нижегородка Татьяна Фалина впервые стала мамой в 16 лет. Беременность, конечно, была незапланированной, но ни будущий муж Артём, ни мама девушки в помощи и любви ей не отказали. Более того, Татьяна решила закончить школу, хотя директор образовательного учреждения от греха подальше предлагала ей уйти по-тихому со справкой.

«Физиологически беременность у меня протекала тяжело, — вспоминает сегодня Татьяна. — Но психологически я себя чувствовала хорошо, поскольку рядом были любящие люди, готовые меня поддержать. Наверное, поэтому дочка у меня родилась здоровая и спокойная. Помню, чувствовала себя очень счастливой, хотя бытовых проблем хватало. Раннее материнство глобально не изменило мою жизнь: поступила в университет, продолжала общаться с друзьями. Через два года даже решилась на второго ребёнка. Сегодня мне 38, и я обожаю своих детей. Кстати, вместе со мной забеременела и моя одноклассница. Её родители настояли на аборте. А девушка потом спилась… »

Татьяна говорит, что она не сторонница раннего материнства, но если это случилось, то и близким девочки, и обществу надо стараться, чтобы ситуация имела счастливый финал.

У нижегородки Оксаны Архиповой до счастливого конца её истории ещё далеко. Девушка родила в 15 лет. Закрутила страстный роман с восточным юношей, жившим по соседству. Вроде бы он был не против рождения малыша, но вскоре Оксану и новорождённую дочь покинул. Семья девушки неблагополучная: отец два года назад умер от алкоголизма, мать продолжает пить по сей день. Помощи от такой бабушки никакой. Жить с ребёнком в атмосфере постоянных пьянок и хронической нищеты стало невыносимо.

Девушка обратилась в соцзащиту, но единственное, что ей предложили, — передать ребёнка на воспитание в детский дом. Оксана в отчаянии пришла к знакомой постарше и попросила её забрать двухгодовалую девочку на время к себе.

Статистика утверждает: именно девочки из неблагополучных семей чаще становятся мамами до 18 лет, а потом оставляют детей на попечение государства.

«Человек понимает, что его ребёнок — ценность, если родители в детстве его самого считали таким, — объясняет психолог, заместитель директора по развитию областного центра социальной помощи семье и детям «Журавушка» Екатерина Дерябина . — Девочки из неблагополучных семей или выросшие в детдомах такого отношения не знают. Для них ребёнок — часто нежелательное стечение обстоятельств. Есть случаи, когда речь идёт об умственной отсталости мамы. Так, убившую ребёнка юную женщину спрашивают: «Почему ты ребёнка не отнесла в приют?» Она отвечает: «А можно было?» Не научил никто! Сегодня воспитанники детских домов материально живут благополучно, но там нет индивидуального подхода к ребёнку. Он не предусмотрен самой системой. Из-за неумения налаживать личностный контакт большинство детей из детдомов, став взрослыми, испытывают сложности при создании семьи. Ребята, девушки умеют только дружить, существовать в компаниях. Именно у них очень велик процент отказа от собственных детей».

Трудные роды в ранние годы

Психологи считают, что ранние половые отношения начинаются, когда у ребёнка возникает дефицит эмоциональной близости в семье. Девочка пытается восполнить недостаток родительских поцелуев и объятий в отношениях с партнёром. Но одно дело хотеть любви, а другое — становиться матерью.

«По большому счёту, как только наступает первая менструация, считается, что организм женщины готов воспроизводить потомство: произошли все биологические изменения, направленные на беременность и вынашиваемость плода, — рассказывает доктор медицинских наук, зав. кафедрой акушерства и гинекологии Приволжского исследовательского медицинского университета Надежда Каткова. — Вообще, если говорить о женском организме, репродуктивный расцвет наступает от 18 до 25 лет. Это самое время рожать первенца (хотя сегодня средний возраст первого деторождения в России сместился на 28 лет). От первых менструаций до 18 лет происходит лишь становление женского организма, велика зависимость репродуктивной системы от внешних факторов. Беременные юные женщины — это всегда группа риска, и процент осложнений у них выше. Второй момент — моральный аспект раннего материнства. До 18 лет девочка психологически переживает период познания, открытий. Это не время «вить гнездо». Беременеть в юном возрасте означает одно: по сути, ребёнок рожает ребёнка».

Несмотря на разговоры о сексуальной распущенности подростков, возраст вступления в половую связь у нижегородцев — в среднем 16 лет. Эти данные медики получили в результате исследования в некоторых школах и техникумах города.

«Но нас поразило полное отсутствие у опрошенных знаний по половой гигиене, — продолжает Надежда Каткова. — При этом Минобразования России не приветствует приход в образовательные учреждения акушеров-гинекологов, а в семьях не всегда готовы обсуждать с сыном или дочерью культуру полового поведения. Мне кажется, опыт советской школы, когда беседы со специалистами были возможны в рамках образовательной программы, значительно увеличивал возраст начала половой жизни и повышал культуру полового поведения».

Пожалеть — не значит принять

Современных детей учит жизни интернет. А там культ лёгких денег и сексуальной распущенности.

«Я категорически против слишком раннего материнства. Возможно, к родам девушка физиологически готова, но психологически — однозначно нет, — говорит председатель Ассоциации многодетных матерей Нижнего Новгорода Софья Горохова. — Родителям, которые сталкиваются с такой ситуацией, тоже предстоит много испытаний. Это и осуждение общества: недоглядели, неправильно воспитали. У них все перспективы взять ответственность за малыша на себя. Ну не готова девочка с мыслями о танцах стать матерью, которая в полной мере несёт ответственность за чужую жизнь!

Современное общество более лояльно к таким историям. Конечно, обязательно найдутся волонтёры, готовые помочь молодой маме, но разово пожалеть — не значит принять такой выбор другого человека.

Материнство — это огромный психологический труд. Это новый этап в жизни даже сформировавшегося человека, а значит, к нему надо быть готовым.

В идеале эти ценности должны прививаться в семье. Но почему бы не ввести в школе предметы, связанные с психологией семейной жизни? Надо объяснять детям, насколько серьёзными могут быть последствия их ранних половых связей, а затем отцовства или материнства».