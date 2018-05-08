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Китаянка усыновила 118 детей и пожалела
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Китаянку арестовали из-за усыновления 118 детей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Китае арестовали владелицу частного детдома, усыновившую 118 детей и потратившую миллионы юаней на их содержание. Как сообщает издание Global Times, ее подозревают в присвоении средств сирот.
Ли Лицзюань (Li Lijuan) начала усыновлять детей в 1996 году, а свой приют «Деревня любви» в городе Уань провинции Хэбэй основала в 2007 году. По данным местных властей, объявившая себя миллионером женщина начала использовать пожертвования филантропов на личные нужды: покупала недвижимость, дорогие автомобили и имела большую сумму на счете в банке.
К моменту ареста женщины в приюте воспитывались 74 ребенка. У некоторых из «сирот», которых усыновила женщина, были родители. Лицзюань использовала их имена, чтобы получить на них пособие.
Сам приют был закрыт, по словам властей, всем 74 сиротам обеспечен «достойный уход». Полиция подозревает, что в приюте могли жить похищенные дети, поэтому у всех его обитателей взяли образцы крови и отпечатки пальцев, чтобы проверить их по национальной базе данных пропавших детей.
Ян Хун (Yang Hong), правозащитник, специализирующийся на правах женщин и детей, заявил, что контроль над усыновлением должен быть ужесточен. Он также призвал китайские СМИ «внимательнее относится к фигурам благотворителей и расследовать, насколько их действия законны, прежде чем создавать их позитивный образ».
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