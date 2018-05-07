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Семеро детей чудом спаслись от гибели
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Семеро детей чудом спаслись от гибели 

News.ru 2 часа назад
Лодка, на которой под вёслами шли семеро детей, попыталась проскочить перед «Ракетой» на подводных крыльях. На звуковые сигналы гребцы не реагировали. Лишь по счастливой случайности трагедии удалось избежать.
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