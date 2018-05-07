Семеро детей чудом спаслись от гибели

Лодка, на которой под вёслами шли семеро детей, попыталась проскочить перед «Ракетой» на подводных крыльях. На звуковые сигналы гребцы не реагировали. Лишь по счастливой случайности трагедии удалось избежать.