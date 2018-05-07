Стиль воспитания детей может повлиять на здоровье родителей

Американский журнал Parents.com опубликовал статью, в которой разбирается, как стиль воспитания детей сказывается на здоровье и психологическом благополучии их родителей. Большинство исследований описывают, как стиль воспитания влияет на здоровье ребенка, и почти никто не говорит о влиянии воспитания детей на жизнь и благополучие родителей.

Доктор философии, профессор социологии из Университета Бригама Янга Кевин Шафер говорит о том, что люди недооценивают влияние воспитания на здоровье. Например, исследования выявили, что отчимы чаще склонны к депрессии, чем обычные отцы, из-за неопределенности подхода к воспитанию чужого ребенка.

Учитывая эти факты, можно понять, как три главных стиля воспитания детей сказываются на здоровье родителей.

Родители-вертолеты

Родители этого типа окружают детей гиперопекой. Они предпочтут завязать за ребенка шнурки и привезут в школу забытую им физкультурную форму. Они, как вертолеты, кружат над ребенком и контролируют каждый его шаг.

В чем опасность

Родители-вертолеты перфекционисты, которым нужно все контролировать. Они рассматривают ребенка не как отдельную личность, а как продолжение самих себя и отражение собственного успеха.

Такая линия поведения приводит к родительскому выгоранию и депрессии, а в долгосрочной перспективе к проблемам с желудочно-кишечным трактом, иммунной системой и сном. Родителей-вертолетов могут ждать бессонницы и даже заболевания сердца.

Что делать

Психотерапевт и преподаватель в Северо-Восточном университете в Бостоне Эми Морин рекомендует применить одну их техник, позволяющих справиться с ситуацией.

Например, спросить себя, какой совет мог бы в критической ситуации, связанной с ребенком, дать близкий взрослый друг. Скорее всего, сторонний взгляд на ситуацию будет рациональным и лишенным паники. Там, где родитель-вертолет видит опасность, более спокойный человек будет мыслить рационально.

Всякий раз, когда в мыслях родителя-паникера будут рождаться ужасы, нужно остановиться и вспомнить собственное детство. Скорее всего, в нем не было ничего пугающего, даже если ребенок уходил в магазин, забыв оставить записку родителям. Не говоря уже о том, что мобильных телефонов просто не было, а все выросли.

Нужно также позволить детям совершать собственные ошибки. Это, как ни удивительно, может положительно сказаться на психологическом комфорте и здоровье взрослых.

Авторитарные родители

Эти мамы и папы всегда знают, как надо. Они наказывают за проступки и рефреном повторяют: «Ну я же говорил». Авторитарные родители криком добиваются послушания и постоянно гневаются.

В чем опасность

Гнев — эмоция с далеко идущими последствиями для здоровья. Когда гнев выходит из под контроля, он начинает разрушать человека: сердце бьется быстрее, мышцы напрягаются, человек перестает себя контролировать и может довести до различных приступов, особенно если защитная система организма включается несколько раз в день.

Например, если родитель одинаково реагирует на рассыпанные по полу хлопья, не сделанные уроки и что-то, что представляет опасность по-настоящему, его организм может не выдержать таких нагрузок.

Что делать

Контролировать ситуации возникновения гнева. Если родитель знает, где его накроет волна гнева, он может начать отслеживать эти моменты и сознательно останавливать взрыв. Смысл в том, чтобы предотвратить автоматический ответ.

Садиться. В прямом смысле — в порыве гнева нужно сесть на стул и досчитать до 10. Упражнение называется «Стоп. Сидеть. Дышать». Мозг интерпретирует сидячую или лежачую позицию как безопасную и расслабляющую. Это простое физическое действие прерывает поток химических веществ, вызванных гневом. Почти невозможно чувствовать себя сердитым на стуле. Кричать люди начинают, когда встают, — утверждает В. Роберт Най, кандидат медицинских наук из Джорджтаунской медицинской школы, профессор психиатрии.

Родители, придерживающиеся принципа авторитетной и позитивной дисциплины

Эти родители теплы и эмоционально доступны, они делают много правильных вещей. Любят, но при этом обозначают границы детского поведения. В доме установлены правила и все их последовательно соблюдают. Эти родители фокусируются на трудностях поведения, а не на самом ребенке.

В чем проблема

На первый взгляд, проблемы нет. Этот стиль поведения всем приносит только радость и уверенность в завтрашнем дне. Исследования показывают, что такие родители живут дольше и здоровье у них гораздо лучше, чем у нервных или гиперопекающих родителей. Загвоздка только одна: нельзя сразу и мгновенно перейти от одного стиля воспитания к другому.

Что делать

Нужно предупредить близких о том, что улучшения не произойдут мгновенно. Когда ребенок позвонит из школы и попросит срочно привезти ему забытый учебник, родителю трудно будет сказать ему «нет». Но в итоге такой отказ пойдет всем на пользу. И детям, и здоровью родителей.

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