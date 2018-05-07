Мария Кожевникова поделилась первой фотографией младшего сына

33-летняя Мария Кожевникова не только актриса и политический деятель, но и многодетная мама. Напомним, что летом 2013 года она вышла замуж за бизнесмена Евгения Васильева , с которым обвенчалась в храме. Уже через год Мария родила сына Ивана, а еще через год Максима. В 2017 году она подарила супруг третьего малыша, но его имя знаменитость не раскрывает по сей день. На днях артистка поделилась первой фотографией младшего наследника.

В кадре малыш облачен в костюм пингвиненка. Он играет на природе с игрушками в специальном манеже. «Кто — то сейчас на инаугурации одного из самых влиятельных президентов в мире, а кто — то, в то же самое время, с самым сладким, шустрым и умным пингвиненком на свете! Счастье!», — написала Кожевникова. Отметим, что раньше она практически не публиковала фотографий с младшим сыном. Из-за капюшона на костюме поклонники не смогли разглядеть лицо малыша и узнать, похож ли он на свою маму.

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Добавим, что Мария успевает выходить в свет в роскошных нарядах, а свободное время посвящает своим детям. Не так давно она призналась, что ее старший сын запинается, когда говорит, поэтому сейчас актриса ищет оптимальное лечение для этой необычной болезни. По ее словам, мальчик очень смышленый, поэтому недуг мог возникнуть из-за того, что Иван много знает и речевой аппарат просто не успевает за развитием.