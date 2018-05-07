Ещё
Мария Кожевникова поделилась первой фотографией младшего сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мария Кожевникова поделилась первой фотографией младшего сына 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
33-летняя Мария Кожевникова не только актриса и политический деятель, но и многодетная мама. Напомним, что летом 2013 года она вышла замуж за бизнесмена Евгения Васильева, с которым обвенчалась в храме. Уже через год Мария родила сына Ивана, а еще через год Максима. В 2017 году она подарила супруг третьего малыша, но его имя знаменитость не раскрывает по сей день. На днях артистка поделилась первой фотографией младшего наследника.
В кадре малыш облачен в костюм пингвиненка. Он играет на природе с игрушками в специальном манеже. «Кто — то сейчас на инаугурации одного из самых влиятельных президентов в мире, а кто — то, в то же самое время, с самым сладким, шустрым и умным пингвиненком на свете! Счастье!», — написала Кожевникова. Отметим, что раньше она практически не публиковала фотографий с младшим сыном. Из-за капюшона на костюме поклонники не смогли разглядеть лицо малыша и узнать, похож ли он на свою маму.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1773895595309548263_13115790"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0546875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0546875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Добавим, что Мария успевает выходить в свет в роскошных нарядах, а свободное время посвящает своим детям. Не так давно она призналась, что ее старший сын запинается, когда говорит, поэтому сейчас актриса ищет оптимальное лечение для этой необычной болезни. По ее словам, мальчик очень смышленый, поэтому недуг мог возникнуть из-за того, что Иван много знает и речевой аппарат просто не успевает за развитием.
Teleprogramma.pro: последние новости
Дочь Николаева и Проскуряковой дебютировала на телевидении Поэтесса Вера Полозкова показала новорожденного сына Принцесса Монако Шарлотта Казираги отменила свадьбу с Димитрием Рассамом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сама в панике, мама в ужасе»10
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х56
52-летняя Салтыкова восхитила фигурой в бикини5
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью2
Летучая показала «персик» в красном бикини38
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
04:28
Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
00:15
Виктория Боня удивила асиметричной грудью
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение