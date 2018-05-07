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Наш малыш: после эфира на федеральном канале у 6-летнего Данила появятся родители
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Наш малыш: после эфира на федеральном канале у 6-летнего Данила появятся родители 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Данил из Уфы, после эфира в программе «Когда все дома», нашел приемных родителей. Дело было так, в минувшее воскресенье, 6 мая, на канале «Россия 1» в передаче «Когда все дома» показали шестилетнего мальчика, который воспитывается в одном из детдомов Уфы.
После программы поступили звонки от желающих взять Данила в семью из Новосибирска, Сочи, Краснодарского края, Иркутской области, Москвы, Владимира, Чебоксар, Уфы и Башкирии.
В настоящее время уже нашлась приемная семья из нашей республики, которая примет к себе мальчика.
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