Наш малыш: после эфира на федеральном канале у 6-летнего Данила появятся родители

Данил из Уфы, после эфира в программе «Когда все дома», нашел приемных родителей. Дело было так, в минувшее воскресенье, 6 мая, на канале «Россия 1» в передаче «Когда все дома» показали шестилетнего мальчика, который воспитывается в одном из детдомов Уфы.

После программы поступили звонки от желающих взять Данила в семью из Новосибирска, Сочи, Краснодарского края, Иркутской области, Москвы, Владимира, Чебоксар, Уфы и Башкирии.

В настоящее время уже нашлась приемная семья из нашей республики, которая примет к себе мальчика.