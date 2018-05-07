Саша Зверева: Многие говорят мне, что я плохая мать!

37-летнюю певицу Сашу Звереву можно назвать по-настоящему бесстрашной. Девушка рискнула улететь вслед за своей мечтой в жаркий Лос-Анджелес, и не одна, а с тремя детьми. Несколько лет назад Саша увлеклась темой осознанного материнства и родов и теперь сама сможет помогать молодым мамам в качестве доулы — помощницы в родах. В новом сезоне программы «Беременные», которая стартует на «Dомашнем» 16 апреля, Саша рассказывает свои секреты материнства и тайны своей личной жизни.

«Времени на личную жизнь нет»

— Саша, как вы решились на участие в новом сезоне «Беременные», ведь впустить камеру в свою жизнь не так легко?

— Да, безусловно, это нелегкое испытание для семьи, ты постоянно должен помнить о том, что нужно вести себя прилично и не говорить лишнего, но это ведь шоу о жизни, о детях, и какие-то эмоции контролировать не получается. Если есть какие-то подводные камни в семье, то они всплывают, это было видно в предыдущих сезонах. Для меня этот проект запечатлел один из самых красивых и громких моментов моей жизни. Поэтому я не могла сказать «нет», когда мне снова предложили поучаствовать. Мне очень приятно быть героиней этого шоу.

— На вас — воспитание троих детей, аренда дома в Америке и еще свой бизнес, хватает ли у вас времени на личную жизнь?

— Многие подписчики меня хотят уколоть побольнее и говорят, какая я плохая мама, что я недодаю своим детям и забываю о чем-либо. Могу сказать так: некоторым женщинам без мужа тяжело жить всего неделю или максимум месяц, а вы поживите год, два, три без мужской поддержки, да вы завоете… Я не могу передать, как сложно, когда все заботы ложатся именно на ваши плечи. Сейчас даже нет времени на личную жизнь, и пока мое сердце открыто для новых отношений.

— Как вам удается тянуть все на себе такое долгое время и не выдохнуться морально и физически?

— Меня никогда не содержал мужчина, и я никогда не находилась в таком состоянии, чтобы можно было расслабиться и, как большинство женщин, заниматься домом и развозить детей по кружкам. Такого не было, нет и не будет. Я живу в Америке, занимаюсь карьерой, развиваю свой бизнес, посвящаю себя детям. И когда в моей жизни появится человек, я прослежу, чтобы он не был очередным мужчиной, которому мне нужно будет помогать финансово и тянуть на себе эту долю. Секрет моей неиссякаемой энергии прост — это внутренний покой… Я его наконец-то обрела! У меня есть дети и мой океан, и это счастье я ни на что не променяю!

«Часто покупаю недорогую одежду»

— Желания вернуться обратно в Москву не возникает?

— Нет, сейчас я живу в гармонии с собой. Мои дети учатся в школе, и я не могу их возить туда-сюда. В Москву я теперь езжу только проводить семинары для беременных и кормящих мам. Я считаю максимально важным доносить до мамочек информацию, которую я знаю сама, передавать свой опыт и рассказывать об альтернативных родах и ведении беременности. Сейчас я имею на это полное право, так как выучилась на доулу — это помощница в родах. В последний свой визит в Москву я даже не стала останавливаться у родителей за городом, так как была по работе всего несколько дней, пришлось отдать предпочтение гостинице в центре города, чтобы как можно меньше тратить время на дорогу и больше встречаться с близкими людьми.

— Что вам не нравится в поведении некоторых матерей?

— То, что они живут не своими целями, не своими намерениями. Очень часто нам навязывают какие-то цели, дают подсказки, как надо жить, это могут быть бабушки, мамы, подруги, врачи, педагоги старой закалки. Но каждая женщина чувствует, как лучше, а вот выбрать может чей-то другой и чуждый ей метод воспитания детей. Никто лучше мамы не знает, что лучше для ее ребенка, и никто, кроме мамы, не отвечает за жизнь своего ребенка. Мамы, которые просят советов в интернете, не правы. Все важные решения должны приниматься в сердце матери.

— Как относитесь к дорогим подаркам для детей, можете ли купить им что-то бюджетное или даже дешевое, если понравилось?

— Я хорошо отношусь и к дорогим, и к дешевым вещам. Главное, чтобы к ним лежала душа. Нужно покупать вещи не для того, чтобы выпендриться, а то, что действительно нравится. Мне нравится бренд Gucci, и я покупаю своим детям вещи этого бренда, но не для того, чтобы они были самыми крутыми на вечеринке, а просто потому, что они мне нравятся. В то же время я могу купить вещь за 10 долларов и не париться по этому поводу. Хотя, конечно, в гардеробе моих детей преобладает не очень дорогая одежда, потому что у меня два мальчика и они просто «убивают» вещи и очень быстро растут. Но я не скуплюсь, у моих детей есть самые последние модели телефонов, игровых приставок и даже самые модные телевизоры. И я это нигде особо не выставляю, потому что делаю это не напоказ, а потому, что мне самой по кайфу.