Кейт Хадсон скоро станет трижды мамой 

Звезда фильмов «Почти знаменит» и «Развод» Кейт Хадсон ждет пополнения. Любопытно, что еще только вынашивая третьего ребенка, артистка уже задумывается о четвертом. Известно, что у Хадсон будет девочка, отцом которой станет бойфренд актрисы Дэнни Фуджикава.
Отметим, что на данный момент 39-летняя Кейт воспитывает двоих сыновей: Райдера, которому сейчас 14 лет (от брака с Крисом Робинсоном), и 6-летнего Бингема — от экс-жениха Мэттью Бэллами. На днях Хадсон поделилась с подписчиками своего «Инстаграма» бумерангом, где запечатлена с беременной подругой.