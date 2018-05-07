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Кейт Хадсон скоро станет трижды мамой
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Кейт Хадсон скоро станет трижды мамой 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Звезда фильмов «Почти знаменит» и «Развод» Кейт Хадсон ждет пополнения. Любопытно, что еще только вынашивая третьего ребенка, артистка уже задумывается о четвертом. Известно, что у Хадсон будет девочка, отцом которой станет бойфренд актрисы Дэнни Фуджикава.
Отметим, что на данный момент 39-летняя Кейт воспитывает двоих сыновей: Райдера, которому сейчас 14 лет (от брака с Крисом Робинсоном), и 6-летнего Бингема — от экс-жениха Мэттью Бэллами. На днях Хадсон поделилась с подписчиками своего «Инстаграма» бумерангом, где запечатлена с беременной подругой.
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