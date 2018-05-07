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18 лет женщина не знала, что у нее есть дочь
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18 лет женщина не знала, что у нее есть дочь 

Рамблер 1 час назад
Фото: Facebook Эми Трокмортон
Эми Трокмортон по молодости заморозила свою яйцеклетку, когда училась в Университете Южной Калифорнии. Каковым же было ее удивление, когда спустя 20 лет она встретила свою биологическую дочь, которую зовут Элизабет Габа.
Элизабет 18 лет, и она похожа на отца, который женился на женщине, не сумевшей родить своего ребенка, но решившейся взять на себя роль суррогатной матери. Ей пересадили яйцеклетку Эми, и она родила себе и супругу дочь.
Примечательно, что Элизабет абсолютно случайно поступила в тот же колледж, что и ее биологическая мать, а кроме того, поет в том же хоре, в котором пела Эми 20 лет назад, более того, исполняет а капелла те же песни. И профессионалы признают, что их голоса невероятно похожи.
Достигнув 18 лет, Элизабет пожелала узнать, что за женщина подарила ей свой набор генов. Клиника, которая заморозила яйцеклетку, выдала девушке не много данных: год рождения, место обучения и нечеткий зернистый снимок блондинки в гидромассажной ванне. Разумеется, Элизабет тут же прошерстила портреты выпускников университета — и чудом нашла среди них свою мать.
Специалисты клиники утверждают, что тот факт, что Габа нашла Эми — невероятная удача, потому что 20 лет назад многие девушки сдавали яйцеклетки «для прикола», получали за это деньги, а взамен от них требовалось только быть в возрасте от 26 до 32 лет и иметь высшее образование. Ввиду легкости процедуры протокол о неразглашении тогда тоже никто не подписывал. Впрочем, закон и сейчас не очень регулирует этот момент, что часто приводит к недоразумениям, когда дети пытаются найти биологических родителей.
К слову, Эми позитивно отнеслась к встрече с Элизабет. В своих соцсетях она написала, что не жалеет, что смогла помочь паре завести ребенка: «Забавно, в колледже я стала донором яйцеклетки, а теперь встретила свое „яйцо“».
Сама Эми воспитывает трех детей, рожденных традиционным способом.
Женский форум
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